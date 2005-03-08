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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۱۵

مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با "مهر":

صادرات صنايع خودرو به بيش از 142 ميليون دلار رسيد

صادرات صنايع خودرو در 10 ماهه امسال با 6/101 درصد افزايش به 6/142 ميليون دلار رسيد.

مديركل امور صادرات وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود : سهم اين بخش از صادرات صنعتي و معدني درمدت ياد شده 7/3 درصد بوده است. 

همچنين احمد قاسمي درباره صادرات صنايع الكتريكي افزود: صادرات صنايع الكتريكي در10 ماهه امسال 18 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 4/40 درصد كاهش مواجه شده است.

وي همچنين صادرت صنايع دستي را در مدت ياد شده بالغ بر3/48 ميليون دلار عنوان كرد و افزود : ميزان صادرات در مدت ياد شده  9/2درصد افزايش داشته است كه سهم اين بخش از صادرات صنعتي و معدني  معادل 3/1 درصد بوده است.  

کد مطلب 163976

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