ورزش محلات مهمترين پايگاه توسعه ورزش كشور است // براي حل مشكلات مالي پرسپوليس ريسك كردم // برخى وزارتخانه ها به تعهدات خود درقبال كمك مالي به باشگاههاي پرسپوليس و استقلال عمل نكردند

به گزارش خبرنگار" مهر" رييس سازمان تربيت بدنى شب گذشته ودرهمايش مسوولان ورزش محلات تهران درهتل ورزش با بيان مطلب فوق تصريح كرد: يكى ازثمرات درازمدت براى توسعه واقعى وهمگانى كردن ورزش ازطريق ورزش محلات است. ورزش محلات مهمترين پايگاه توسعه ورزش كشوراست وبايد زمينه احياى آن فراهم شود.

مهرعليزاده اهميت ورزش همگانى را مهمترازورزش قهرمانى خواند وگفت: با وجود اينكه ورزش همگاني طى چهارسال گذشته از رشد خوبى برخورداربوده است، اما هنوزبا جايگاه مطلوب خود فاصله دارد. درحاليكه بودجه ورزش كشوردرسه سال پيش 6ميليارد تومان بود، به ورزشهاى همگانى 80 ميليون تومان اختصاص مي يافت.

رييس سازمان تربيت بدنى با بيان اينكه ورزش كشور ازنيروى انسانى جوان، استعداد، توانايى وازفرهنگ بالايى برخورداراست، رغبت مردم به ورزش دركشوررا سرمايه اى بزرگ خواند وبرلزوم استفاده صحيح ازاين ثروت عظيم تاكيد كرد.

مهرعليزاده مشكل ورزش كشور درگذشته را نبود نگاه علمى وبرنامه دانست وافزود: براى حل مشكل ورزش وداشتن يك برنامه صحيح، طرح جامع ورزش كشورتدوين شده است.

معاون رييس جمهوردرادامه اين همايش ودرپاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص آخرين وضعيت باشگاه پرسپوليس و دلايل استعفاي مديرعامل اين باشگاه گفت: مديرعامل باشگاه فرهنگى، ورزشى پرسپوليس تهران با مشكلات عديده اى ازجمله مواردى با اعضاي هيات مديره اين باشگاه مواجه بود وهمين امرسبب استعفاى وي شده است.

وي خاطرنشان كرد: خطيب اين مشكلات را به سازمان تربيت بدنى منعكس كرده است واين سازمان نيزازابتداى امسال تاكنون 900 ميليون تومان به اين باشگاه كمك كرده است.

وى گفت: باشگاه پرسپوليس درگذشته دفتروحساب وكتاب مشخصى نداشت وگفته ميشد كه تمامى حساب وكتابهاى اين باشگاه در صندوق عقب يك ماشين قرارداشت، اما اكنون اين باشگاه قرادادهايش با بازيكنان، مربى خارجى، سرپرست تيم واسپانسرهايش مشخص است وبازرسى دقيق سازمان تربيت بدنى ازطريق مجمع براين باشگاه اعمال ميشود.

وى درپاسخ به اين سئوال كه مشكلات باشگاه پيروزى بعلت پرداخت نكردن پول به اين باشگاه است، گفت: من بعنوان رييس سازمان تربيت بدنى درهيات دولت با اين همه گرفتارى، مشكلات باشگاههاى پيروزى واستقلال را مطرح كردم وهيات دولت نيز تصميم گرفت كه مبلغ 4 ميليارد تومان ازپنج وزارتخانه براى اين باشگاهها اختصاص دهد، ولى برخى ازوزارتخانه بعلت مسايل ادارى مبالغ متعهد شده را پرداخت نكرده اند.

مهرعليزاده گفت: درچند روزگذشته دردونوبت مبلغ 370 ميليون تومان ازبخشهايى كه ريسك شخصى براى من داشت، به باشگاه پيروزى پرداخت كرده ام. باشگاه پيروزى قبل ازاينكه دراختيارسازمان تربيت بدنى قرارگيرد، مبلغ 800 ميليون تومان بدهكاربود. ولى امروز اين باشگاه همه تعهدات خود را نسبت به مربيان، سرپرستان وبازيكناش انجام داده است و بدون مشكل به فعاليتش ادامه مي دهد.

رئيس سازمان تربيت بدني درپايان يادآورشد: باشگاه پيروزى ازيك موسسه به شركت سهامى عام تبديل شده است ودرمرحله تصويب سازمان خصوصي سازى براى واگذارى سهامش به هواداران قراردارد كه پس ازتصويب هيات دولت قراراست بعنوان اولين باشگاهى كه توسط هوادارانش اداره ميشود، معرفى شود.

محمد عليپوررييس مركزتوسعه ورزشهاى همگانى وتفريحى نيزدراين همايش گفت: شروع كارهرورزشكارويا قهرمان ورزشى از محلات است.

وى ضمن تقدير اززحمات وتلاش بي وقفه مسوولان ورزش محلات افزود: مركزتوسعه ورزشهاى همگانى درآينده دربخش ورزش محلات بطورجدى سرمايه گذارى خواهد كرد. وى با بيان اينكه اكنون به بهانه هاى مختلف ازميزان ورزش محلات كاسته شده است، ازمربيان ورزش محلات خواست تا جوانان محله ها را به امرورزش تشويق كنند.

به گفته عليپورپايه ورزش قهرمانى وهمگانى، ورزش محلات است وبايد تحت هرشرايطى بازيهاى محله ها احيا شود.

گفتني است: دراين همايش حجت اله خطيب مديركل تربيت بدني استان تهران ومديرعامل باشگاه پرسپوليس به همراه معاونانش حضور داشتند.