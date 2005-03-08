جشنواره پويانمايي جريان توليدات را هدايت مي كند

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وي درادامه افزود: دوره گذشته 50 كشور درجشنواره حضور داشتند و امسال به 62 كشور افزايش پيدا كرده است و اين نشان دهنده رشد 25 درصدي جشنواره است . جشنواره پويانمايي جايگاه خودش را در سطح دنيا پيدا كرده است و تمام كشورهاي صاحب انيميشن به خوبي از آن شناخت دارند.
كريمي صارمي خاطرنشان كرد: حدود 80 درصد از علاقمندان به هنر انيميشن در جشنواره شركت مي كنند و ما امروز با يك طيف وسيعي از جوانان و علاقمندان رو به رو هستيم، كه نمي توانيم پاسخگوي استقبالشان باشيم . با توجه به دو برابر شدن سالن هاي نمايشي ، باز هم درسانس اول حدود 150 نفر ايستاد به تماشاي انيميشن ها مي پردازند .
وي متذكر شد: اين استقبال نشان دهنده جايگاه انميشن است . نشانگر اينكه انيميشن در ايران از توليدات دولتي فراتر رفته است . اين هنر وارد خانه ها شده است وديگر الان نياز است كه جدي به اين مقوله توجه كنيم و سرمايه گذاراي و كارهاي زيربنايي انجام دهيم . انميشن سازي مي تواند علاوه بر پر كردن اوقات فراغت نوجواني و جواني با حضور دربازارهاي جهاني به لحاظ فرهنگي و اقتصادي تاثير گذار و ثمر بخش باشد.
كريمي صارمي در مورد بخش هاي جديد امسال جشنواره گفت: ما بخش تلويزيوني و تبليغات را اضافه كرده ايم و بخشهاي ديگرنظير نمايش ويژه چشم انداز ، تابلوهاي خيال كه ارزيابي آثار " كرن ون ديك" و " كارل اكرا" مي پردازد بخش شركت فيلم سازي " لوس موسگ و نلكوس" و پويانمايي شاعرانه با آثاري از آنتونيا رينگ بام ار بخش هاي ويژه جشنواره امسال است.
وي متذكر شد: ما احساس كرديم بعد از حمايتهايي كه از انيميشن و توليدات آن انجام داديم بايد يك هدايت هم اعمال شود . اين هدايت از طريق جشنواره صورت مي گيرد .
وي خاطرنشان كرد: زماني فقط كانون پرورش فكري و وزارت ارشاد انميشن توليد مي كردند و نقش عمده اي در جريان انميشن داشتند. حالا ديگر انيميشن فراگير شده است حدود 40 شركت فيلمسازي در جشنواره امسال حضوردارند و شايد دو برابر همين تعداد شركت هاي ديگري در بيرون وجود دارند و دركنار آن دفاتر مختلف استاني و مراكز صدا وسيما هم به توليدات انيميشن مشغول هستند.
كريمي صارمي در ادامه افزود: برگزاري جشنواره كمك بزرگي است براي ارزيابي فيلم هاي كوتاه انيميشن و حضور افراد مختلف نظير خريداران داخلي وخارجي ، كارشناسان و منتقدان و روزنامه نگاران . خريداران با ديدن انيميشن ها نسبت به خريد آنها اقدام مي كنند و طي مدت پنج روزه برگزاري جشنواره تمامي فيلمسازان دور هم جمع مي شوند و درنشست هاي تخصصي حضور پيدا مي كنند ، تبادل اطلاعات انجام ميدهند.
وي در مورد سطح كيفي توليدات انيميشن ايران گفت: در بخش انيميشن تلويزيوني خيلي پيشرفت كرده ايم ولي در بخش هنري روي فيلمنامه مشكل اساسي داريم و نسبت به آثار شاخص خارجي فاصله زيادي داريم ولي به لحاظ تكنيك عقب نيستم و در سطح قابل قبولي قرار داريم.
وي در مورد راهكاري پيشرفت در عرصه انيميشن گفت: تنها راه زيربنايي كار كردن بي وقفه است . دركنارآن نيز لازم است به آموزش و راه اندازي مدارس وهنرستان تخصصي انيميشن اقدام كنيم.
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