جشنواره پويانمايي جريان توليدات را هدايت مي كند

محمد رضا كريمي صارمي دبير چهارمين دوره جشنواره پويانمايي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر ضمن بيان اين مطلب در مورد برگزاري جشنواره امسال گفت: همانطوريكه طي مدت برگزاري جشنواره حدود 140 فيلم را به نمايش درمي آوريم. از 62 كشورجهان حدود 790 فيلم براي شركت در جشنواره ارسال شده است كه حدود هشتاد درصد اين توليدات جزو آثار شاخص و معتبر انيميشن جهان بودند. در بخش مسابقه ايران حدود 750 فيلم حضورداشتند كه در مقايسه با 220 فيلم سال گذشته جشنواره رقم قابل توجهي محسوب مي شود. آثار رسيده به بخش مسابقه دو ماه قبل توسط هييت انتخاب مورد بازبيني قرار گرفت و 211 فيلم را براي بخش مسابقه سينماي ايران و 25 فيلم ايراني رادر بخش بين المللي انتخاب شدند. در قسمت بين المللي ما در دو بخش فيلمهايمان را مورد ارزيابي قرارمي دهيم ، مسابقه بين المللي وتلويزيوني بين المللي در بخش سينماي ايران هم مسابقه سينما ي ايران وآثار تلويزيوني و تبليغاتي وجود دارد.

وي درادامه افزود: دوره گذشته 50 كشور درجشنواره حضور داشتند و امسال به 62 كشور افزايش پيدا كرده است و اين نشان دهنده رشد 25 درصدي جشنواره است . جشنواره پويانمايي جايگاه خودش را در سطح دنيا پيدا كرده است و تمام كشورهاي صاحب انيميشن به خوبي از آن شناخت دارند.

كريمي صارمي خاطرنشان كرد: حدود 80 درصد از علاقمندان به هنر انيميشن در جشنواره شركت مي كنند و ما امروز با يك طيف وسيعي از جوانان و علاقمندان رو به رو هستيم، كه نمي توانيم پاسخگوي استقبالشان باشيم . با توجه به دو برابر شدن سالن هاي نمايشي ، باز هم درسانس اول حدود 150 نفر ايستاد به تماشاي انيميشن ها مي پردازند .

وي متذكر شد: اين استقبال نشان دهنده جايگاه انميشن است . نشانگر اينكه انيميشن در ايران از توليدات دولتي فراتر رفته است . اين هنر وارد خانه ها شده است وديگر الان نياز است كه جدي به اين مقوله توجه كنيم و سرمايه گذاراي و كارهاي زيربنايي انجام دهيم . انميشن سازي مي تواند علاوه بر پر كردن اوقات فراغت نوجواني و جواني با حضور دربازارهاي جهاني به لحاظ فرهنگي و اقتصادي تاثير گذار و ثمر بخش باشد.

كريمي صارمي در مورد بخش هاي جديد امسال جشنواره گفت: ما بخش تلويزيوني و تبليغات را اضافه كرده ايم و بخشهاي ديگرنظير نمايش ويژه چشم انداز ، تابلوهاي خيال كه ارزيابي آثار " كرن ون ديك" و " كارل اكرا" مي پردازد بخش شركت فيلم سازي " لوس موسگ و نلكوس" و پويانمايي شاعرانه با آثاري از آنتونيا رينگ بام ار بخش هاي ويژه جشنواره امسال است.

وي متذكر شد: ما احساس كرديم بعد از حمايتهايي كه از انيميشن و توليدات آن انجام داديم بايد يك هدايت هم اعمال شود . اين هدايت از طريق جشنواره صورت مي گيرد .

وي خاطرنشان كرد: زماني فقط كانون پرورش فكري و وزارت ارشاد انميشن توليد مي كردند و نقش عمده اي در جريان انميشن داشتند. حالا ديگر انيميشن فراگير شده است حدود 40 شركت فيلمسازي در جشنواره امسال حضوردارند و شايد دو برابر همين تعداد شركت هاي ديگري در بيرون وجود دارند و دركنار آن دفاتر مختلف استاني و مراكز صدا وسيما هم به توليدات انيميشن مشغول هستند.

كريمي صارمي در ادامه افزود: برگزاري جشنواره كمك بزرگي است براي ارزيابي فيلم هاي كوتاه انيميشن و حضور افراد مختلف نظير خريداران داخلي وخارجي ، كارشناسان و منتقدان و روزنامه نگاران . خريداران با ديدن انيميشن ها نسبت به خريد آنها اقدام مي كنند و طي مدت پنج روزه برگزاري جشنواره تمامي فيلمسازان دور هم جمع مي شوند و درنشست هاي تخصصي حضور پيدا مي كنند ، تبادل اطلاعات انجام ميدهند.

وي در مورد سطح كيفي توليدات انيميشن ايران گفت: در بخش انيميشن تلويزيوني خيلي پيشرفت كرده ايم ولي در بخش هنري روي فيلمنامه مشكل اساسي داريم و نسبت به آثار شاخص خارجي فاصله زيادي داريم ولي به لحاظ تكنيك عقب نيستم و در سطح قابل قبولي قرار داريم.

وي در مورد راهكاري پيشرفت در عرصه انيميشن گفت: تنها راه زيربنايي كار كردن بي وقفه است . دركنارآن نيز لازم است به آموزش و راه اندازي مدارس وهنرستان تخصصي انيميشن اقدام كنيم.