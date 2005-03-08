واكنش وزارت ارشاد به انتشار خبر "مهر" ؛ يك هيأت مامور رسيدگي به پرونده سرنوشت مبهم 105 هزار دلار در مركز هنرهاي نمايشي شد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، در نمابر مدير روابط عمومي و امور بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خطاب به سردبير مهر آمده است: پيرو درخواست رئيس سابق مركز هنرهاي نمايشي كه در تاريخ 17/12/83 عطف به انتشار گزارش خبري تحت عنوان احتمال سوءاستفاده مالي در اين حوزه واصل شد، از سوي معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هياتي مامور رسيدگي به موضوع فوق الذكر شده تا گزارش كاملي در اين مورد تهيه نمايد.

مدير روابط عمومي و امور بين الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه تصريح كرده است: اگر چه آن گونه كه در خبر آمده طرف خارجي مدعي عدم دريافت مبلغ مذكور شده، ولي بررسي اوليه اسناد موجود در انجمن نمايش نشان از پرداخت مبلغ به گروه نمايشي مورد اشاره دارد.

مرتضي دليري افزوده است: درهرصورت نتايج بررسي هيات مذكور جهت روند مراحل قانوني به مراجع ذيربط در وزارت متبوع ارجاع خواهد شد تا به همراه نتايج بررسي هاي چند ماهه گذشته جمع بندي و نتيجه گيري شود.