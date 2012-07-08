نبض صنعت کند می زند/ از دغدغه های صنعتگران تا وعده های مسئولان!

به گزارش خبرنگار مهر،‌ هفته صنعت آمد و رفت ولی مشکلات صنعتگران همچنان باقی مانده است. در هفته صنعت جشن، نمایشگاه و همایش های مختلفی برگزار شد و صنعتگران و نخبگان این عرصه در جمع های مختلفی حضور داشتند و سخنرانی هایی را نیز داشتند.



در جشن و مراسم تجلیل برترین های صنعت هاله حامدی فر مدیر عامل شرکت سیناژن و سلطانی مدیر عامل شرکت زر ماکارون سخنرانی داشتند، میزان مشکلات صنعتگران را می شد از طرز سخنرانی کردنشان متوجه شد، یکی از صنعتگران سخنران در این مراسم بیان داشت علی مهدوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از بنده خواسته اند به دلیل اینکه جشن صنعت است از انتقاد و بیان مشکلات خودداری کنم.

ارائه راهکار و خلاقیت نیازمند تدوین قانون است



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در خصوص سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه مشکل صنعت در همه استان ها است، خلاقیت و ارائه راهکار شما برای خروج از بحران صنعتگران چیست؟ چرا منتظر تصمیم گیری از وزارت کشور هستید؟ اظهار داشت: ارائه راهکار و خلاقیت نیازمند تدوین قانون است.

علی مهدوی در این خصوص افزود: راهکارهای مختلفی ارائه داده ایم که نیازمند تدوین قانون است.

صنعتگران و واحدهای تولیدی استان البرز چندی پیش در اتاق بازرگانی با علی مهدوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با حضور حسین طوسی رئیس اتاق بازرگانی استان دیدار داشتند که اکثر سئوالات و مشکلاتشان از مهدوی با چند جواب مشخص از جمله هنوز ابلاغیه آن هنوز به سازمان صنعت البرز ارسال نشده است و یا مشکل کشوری است جواب داده شد.

واحدهای تولیدی استان البرز 12 درصد تعطیل و با تعدیل نیرو مواجه هستند



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: واحدهای تولیدی استان البرز 12 درصد تعطیل و با تعدیل نیرو مواجه هستند.



مهدوی اظهار داشت: سهمیه تحقق اشتغال ما در سال گذشته 19 هزار و 700 شغل بود که 13 هزار و 500 شغل ایجاد ش

وی گفت: سال 89 حدود پنج هزار و 500 اشتغال داشتیم و در سال 91 نیز باید 14 هزار اشتغال ایجاد کنیم.



75 واحد استان البرز مشکل دار هستند



وی افزود: 75 واحد مشکل دار در استان البرز وجود دارد که 20 درصد مشکل سرمایه در گردش، 40 درصد عدم ارائه تسهیلات بانکیٰ، 13 درصد در حوزه تامین اجتماعی، هشت درصد بیمه و مالیات، یک درصد بحث محیط زیست و مابقی

دستگاه ها در دستگاه های خدمات رسان مشکلات داشتند.



صنعتگران نباید با مسئولان دولتی مقابله کنند



مدیر عامل شرکت زر ماکارون چندی پیش در مراسم تجلیل از نخبگان صنعت در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صنعتگران نباید با مسئولان دولتی مقابله کنند.



مرتضی سلطانی، افزود: واقعیت این است که مسئول امروز هست و فردا نیست ولی تولید کننده همیشه هست.

وی با تاکید بر اینکه با ادبیات صمیمی و درست رفتار کنیم تا با ما همکاری و تعامل کنند، اضافه کرد: قلم دست مدیر دولتی است که یک آجر هم روی هم نگذاشته است. مدیر دولتی خیلی راحت اگر به لحاظ سلیقه از شخصیت صنعتگر و بد سلام دادن صنعتگر ناراحت شود پنج درصد حاشیه 95 درصد کل کار صنعتگر را در بر می گیرد و صنعتگر تمام زندگیش تحت شعاع همین امر قرار می گیرد.



وی گفت: این جملات را برای صنعتگران بیان می کنم. واقعیت این است مسئول دولتی یک مدت مدیریت می کند و بعد از مدتی دیگر جابه جا می شود ولی صنعتگران همیشه هستند. تولید با دلالی و تجارت فرق می کند.



وی با بیان اینکه تمام عشق و آرزویم ایجاد اشتغال و تولید است، اضافه کرد: ما فقط با تعامل و همکاری به نتیجه می رسیم.



تولید در همه دنیا به معنی مشکل است



مدیر عامل شرکت زر ماکارون با بیان اینکه عزیزترین فرزندان یک سرزمین افراد تولید کننده آن هستند، ‌اضافه کرد: تولید در همه دنیا به معنی مشکل است.

سلطانی ادامه داد: فردی که ادبیات و مشکلات تولید را نمی داند هرگز وارد این عرصه نشود به دلیل اینکه تولید ایدئولوژی می خواهد.



وی گفت:‌ سهم نیروی انسانی 90 درصد و سهم تجهیزات در موفقیت یک صنعت ده درصد است بنابراین اگر به آن توجه صورت نگیرد صنعت و تولید موفق نخواهد بود.



وی با بیان اینکه همه می دانیم که چقدر شرایط برای تولید نسبت به کشورهای دیگر سخت است و سخت تر شده است، اضافه کرد: اگر وضعیت صد برابر هم سخت تر شود بچه هایی که ادبیات تولید را میدانند تحمل می کنند و با نهایت عشق آن را ادامه می دهند.



مدیر عامل شرکت زر ماکارون اظهار داشت: تولید کننده سرمایه دار نیست، سرمایه دار فردی است که یک نفر را حقوق نمی دهد و سرمایه خود را در بانک گذاشته است.



وی تصریح کرد:‌ در البرز حدود 300 شرکت قطعه ساز وجود دارد بنابراین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به فکر آنها باشند متخصص ترین و ارزشمند ترین افراد در صنعت هستند و این کار ساده ای نیست.



وی گفت:‌ ما در قطعه سازی مزیت داریم ولی به مونتاژ می رسیم کار ما را تحت شعاع قرار می دهد ولی در قطعه سازی به بلوغ رسیده ایم و توانایی صادرات نیز داریم.

مدیر عامل شرکت زر ماکارون افزود: در حال حاضر تصمیم بر این است که 300 میلیون تن محصولات کشاورزی تولید و 100 میلیون مصرف می شود و باید این امر تا 1404 محقق شود.



وی افزود: ایران برای ما اولویت ویژه و برتر دارد به دلیل اینکه همه چیز ما از ایران نشات می گیرد. عزیز ترین سربازان در صنعت قطعه سازی در البرز جای دارند.

نفس صنعت استان البرز به شماره افتاد



مدیر عامل شرکت آذین خودرو چندی پیش در دیدار با حجت الاسلام کازرونی امام جمعه کرج گفت:‌ در حالی که نفس صنعت استان البرز به تپش افتاده است، مسئولان استان باید به صنعت استان توجه ویژه ای داشته باشند.



رضا رضایی با بیان اینکه در حال حاضر تولید استان البرز در منگنه قرار دارد، اظهار داشت: این امر سبب افزایش استرس در صنعتگران شده است.



وی تاکید کرد: باید اخلاق و چشم انداز را صنعتگران درک کنند و در کنار مسئولان به سوی پیشرفت و رشد بتازنند.



مدیرعامل شرکت آذین خودرو ادامه اداد: دارایی نامشهود ما منابع انسانی، مهارت، استعدادها و دانش ها است که مهم ترین نکته دارایی مشهود است.

رضایی اظهار داشت: در سال 1995 چین تصمیم گرفت طی 15 سال نقشه راه و چشم اندازی را تعیین کنند.



کمک از دولت نمی خواهیم فقط تسهیلات می خواهیم



وی با بیان اینکه کمک از دولت نمی خواهیم فقط تهسیلات می خواهیم، اضافه کرد:‌ بیمه اجتماعی 30 درصد از ما پول می گیرد و خدماتی ارائه نمی دهند.



مدیرعامل شرکت آذین خودرو افزود: در شرایط فعلی که تحریم هستیم درخواست داریم که قوانین بانک و بیمه امروزی کنسل شود و به قوانین دو سال قبل برگردد.

گزارش: مهدی دهقان