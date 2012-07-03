نقوش برجسته تنگ چوگان فنس کشی شد/ بهبود حفاظتهای اولیه آثار

به گزارش خبرنگار مهر، بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در 25 کیلومتری غرب کازرون است که در زمان ساسانیان ساخته شده، بیشاپور با 200 هکتار وسعت از شهرهای مهم آن زمان بوده و اهمیت ارتباطی داشته، این شهر از قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه ساخت آن به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است.

این شهر دارای طراحی و مهندسی ویژه آن روزگار بوده و در کتابهای تاریخی، نام این شهر با عنوانهای بیشاپور، بیشابور، به شاپور، بیشاور و "به اندیوشاپور" ضبط شده است.

شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از آن ویران شده که البته گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا به شمار می رود.

فنس کشیهای منطقه

با وجود اینکه این شهر یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ایران است اما طی مدت اخیر با مشکلاتی گریبانگیر بوده که به عنوان نمونه می توان به شکستن گرز بهرام در این منطقه اشاره کرد.

این شهرستان به دلیل وجود 9 نقش برجسته ساسانی از جمله مناطقی در ایران است که به عنوان یکی از گنجینه های نقوش برجسته ساسانی محسوب می شود، با این حال وضعیت حفاظتی پیرامون این نقوش نه تنها در حد یک سند تاریخی یک هزار و 700ساله نیست بلکه بعضا حتی در حد نگهداری یک تابلو نقاشی معمولی که به تازگی کشیده شده باشد هم نیست که در این خصوص خبرگزاری مهر نیز گزارشات مختلفی را در خصوص ابعاد مختلف عدم حفاظت از این آثار منتشر کرده بود.

براین اساس با انتقاد شدید دوستداران میراث فرهنگی پیرامون حفاظت از این بناهای تاریخی طی چند مدت اخیر میراث فرهنگی اقداماتی برای فنس کشی و حفاظت از این شهر تاریخی انجام داد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: کار احداث فنس کشی در مقابل یکی دیگر از نقوش برجسته تنگ چوگان شروع شده و با اتمام این فنس کشی بالاخره هر شش نقش برجسته نفیس این محوطه باستانی به لحاظ فنس کشی و حفاظت اولیه در موقعیت بهتری قرار می گیرند.

محسن عباسپور افزود:عملیات فنس کشی اخیر تنها محدود به محوطه نقش برجسته مذکور نبوده و در طول ضلع غربی قلعه دختر بیشاپور نیز ادامه یافته و دسترسیهای عادی به این محوطه را محدود می کند.

وی اظهار داشت: امیدواریم همانگونه که مسئولان ذی ربط در سازمان میراث فرهنگی، پس از تخریب نقش بهرام قول داده بودند علاوه بر فنس کشی برای این نقش، کار نصب دوربینهای مداربسته و نورپردازی بر روی دو نقش ضلع شرقی تنگ چوگان نیز صورت گیرد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان ادامه داد: باتوجه به حساسیتهای بالای تاریخی منطقه بیشاپور و تنگ چوگان انتظار می رود احداث آخرین فاز فنس کشی محدوده های پیرامونی شهر بیشاپور یعنی ضلع های جنوبی و شرقی قلعه دختر نیز هرچه سریعتر در دستورکار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.

عباسپور بیان کرد: همچنین انتظار می رود سازمان میراث فرهنگی هرچه سریعتر برای جابجایی پایه های شبکه توزیع برقی که در فاصله ی چند قدمی این نقوش برجسته قرار گرفته اند و منظر آنها را دچار مشکل کرده و حتی خطرات بالقوه ای نیز برای نقوش محسوب می شوند را جابجا کنند.