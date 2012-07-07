میرایی تدریجی برخی ظرفیتهای پذیرش دانشجو/ قصد تعطیلی رشته را نداریم

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطرح شدن تعطیلی رشته ها در طرح آمایش آموزش عالی با تاکید بر اینکه از واژه " تعطیلی رشته ها " نباید استفاده کرد، ادامه داد: چیزی به نام تعطیلی رشته ها وجود ندارد و طرح آمایش به دنبال تعطیلی هیچ رشته ای نیست.

وی گفت: در ساماندهی وضعیت رشته ها و جمعیت دانشجویی ممکن است خود به خود ظرفیت برخی رشته ها به سمت تعطیلی یا میرایی پیش رود اما هیچ تصمیمی برای تعطیلی رشته ها نداریم، حتی در این میان رشته های جدید هم به وجود خواهد آمد.

مدیر کل نظارت و ارزیابی وزارت علوم در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در استان ایلام تعداد رشته های علوم انسانی بسیار زیاد است و متناسب با نیاز استان نیست.

وی خاطرنشان کرد که در این باره باید رشته های علوم انسانی به فراخور نیاز استان متناسب سازی شود.

به گزارش مهر، طرح آمایش آموزش عالی که چندی است از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم مطرح شده است، در نظر دارد توسعه رشته های دانشگاهی و ظرفیت های پذیرش را بر اساس نیاز استانهای کشور برنامه ریزی کند و از این پس براساس این طرح مجوز ایجاد رشته، دانشگاه و ظرفیت پذیرش دانشجو صادر می شود.