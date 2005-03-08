واليباليستهاي نوجوان 15 فروردين به اردو مي روند

احمد پوركاشيان سرمربي اين تيم درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: اردوي دهم ازروز15 فروردين ماه درتهران برگزارخواهد شد.

وي درباره دعوت احتمالي ازبازيكنان جديد گفت: دراين باره با آقايان ايوان ودلاورخان صحبتهايي داشته ايم كه اگرنهايي شود از طريق سرپرست تيم اعلام خواهد شد.

پوركاشيان درباره نيازكنوني تيم نوجوانان گفت: بعد ازعيد بايد بيشتربه مسابقه هاي تداركاتي توجه كنيم. چون تا آغازمسابقه هاي قهرماني آسيا درتهران، زمان زيادي باقي نمي نماند. تيم بازيكنان خوب وبا استعدادي دارد كه بايد به هماهنگي برسند تا به نتيجه دلخواه دست پيدا كنيم.