معين به هيچ وجه قصد كناره گيري به نفع كانديداهاي ديگر را ندارد// معين اگر مي خواست كناره گيري كند اصلا نمي آمد

احمد شيرزاد در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: چنين مساله اي مطرح نشده و خود معين نيز تاكيد كرده است كه به نفع كسي كنار نخواهد رفت.



وي انتشار اين گونه مطالب را خبرسازي عنوان كرد و اظهار داشت: شواهد نشان مي دهد كه مراجعه افرادي به معين براي منصرف كردن وي از حضور در انتخابات خبرسازي مي باشد.



عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت تاكيد كرد: رسانه هاي مخالف اصلاحات به ويژه برنامه 20:30 سيما به دنبال اين هستند كه نسبت به بودن يا نبودن معين در انتخابات رياست جمهوري ترديد ايجاد كنند.



شيرزاد در ادامه خاطرنشان كرد: اگر معين مي خواست كناره گيري كند اصلا وارد عرصه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري نمي شد و اگر بر فرض محال قرار باشد كناره گيري كند خودش اعلام مي كند.



وي تاكيد كرد: هيچ يك از جناح ها و جريان هاي سياسي نبايد از اين گونه راه ها در انتخابات استفاده كنند زيرا نتيجه منفي براي آنها به دنبال خواهد داشت.