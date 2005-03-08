احمد شيرزاد در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: چنين مساله اي مطرح نشده و خود معين نيز تاكيد كرده است كه به نفع كسي كنار نخواهد رفت.
وي انتشار اين گونه مطالب را خبرسازي عنوان كرد و اظهار داشت: شواهد نشان مي دهد كه مراجعه افرادي به معين براي منصرف كردن وي از حضور در انتخابات خبرسازي مي باشد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت تاكيد كرد: رسانه هاي مخالف اصلاحات به ويژه برنامه 20:30 سيما به دنبال اين هستند كه نسبت به بودن يا نبودن معين در انتخابات رياست جمهوري ترديد ايجاد كنند.
شيرزاد در ادامه خاطرنشان كرد: اگر معين مي خواست كناره گيري كند اصلا وارد عرصه رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري نمي شد و اگر بر فرض محال قرار باشد كناره گيري كند خودش اعلام مي كند.
وي تاكيد كرد: هيچ يك از جناح ها و جريان هاي سياسي نبايد از اين گونه راه ها در انتخابات استفاده كنند زيرا نتيجه منفي براي آنها به دنبال خواهد داشت.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در واكنش به خبر كناره گيري معين به نفع كروبي در گفت وگو با "مهر":
معين به هيچ وجه قصد كناره گيري به نفع كانديداهاي ديگر را ندارد// معين اگر مي خواست كناره گيري كند اصلا نمي آمد
يك عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت، خبرهاي مبني بر كناره گيري مصطفي معين از حضور در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري به نفع مهدي كروبي را تكذيب كرد.
احمد شيرزاد در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: چنين مساله اي مطرح نشده و خود معين نيز تاكيد كرده است كه به نفع كسي كنار نخواهد رفت.
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