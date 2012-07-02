ابلاغ سهم اشتغال 31استان از بسته91/ ایجاد 2.5میلیون شغل جدید قطعی نیست

داود قادری در گفتگو با مهر از جدیدترین تصمیمات و برنامه های شورای عالی اشتغال برای تعیین سهم 31 استان کشور از بسته اشتغال سال 91 خبر داد و گفت: هنوز برنامه قطعی از سوی دولت ارائه نشده است.

عضو شورای عالی اشتغال و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: قرار است در نشست های آتی شورای عالی اشتغال سهم هر استان از اشتغال زایی در سال جاری تعیین و به استانداران جهت اجرا ابلاغ شود.

قادری در خصوص طرح برخی مباحث در زمینه قطعی شدن ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری، بیان داشت: این موضوع به صورت پیشنهاد اولیه در شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است و هنوز قطعی نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور، ایجاد فرصت های جدید شغلی را منوط به تسهیلات دهی سیستم بانکی دانست و گفت: با اینکه بانک ها پرداخت 45 هزار میلیارد تومان منابع جدید را تعهد کردند، اما باید برای عملیاتی شدن و پرداخت این میزان منابع نیز برنامه ریزی صورت گیرد.

عضو شورای عالی اشتغال، همچنین به سرمایه گذاری های داخلی و جذب سرمایه های خارجی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی اشاره کرد و افزود: تاکنون در یکی دو جلسه برگزار شده در سال جاری، استانداران حضور چندانی در نشست های شورا نداشته اند که البته با تعیین سهم هر استان، قطعا حضور استانداران نیز بیشتر خواهد شد.

به گزارش مهر، با وجود گذشت یک فصل از سال جاری هنوز دولت برنامه نهایی و عملیاتی اشتغال زایی را ارائه نکرده است. با این حال بانک ها نیز فقط در حد حضور در جلسات و اعلام تامین مالی، از اشتغال زایی جدید در کشور حمایت کرده اند.