فروش گیشه سینما آزادی مشکوک است/ مأمور مخفی داریم!

سیدضیا هاشمی در ارتباط با وضعیت فروش فیلم "شورشیرین" در سینما آزادی به خبرنگار مهر گفت: ما به آمار فروش این فیلم در سینما آزادی مشکوکیم و فکر میکنیم که آنها تا حدودی از گیشه فروش فیلم "چک" آمار "شور شیرین" را ارائه میکنند. به همین جهت یک نفر به صورت مخفی در این سینما گذاشتهایم تا تعداد مخاطبان و سئانسها را شمارش کند تا ما به آمار درستی برسیم.
هاشمی ادامه داد: فیلم "شور شیرین" در یک سالن دیگر نیز اکران شده است و در تمام پنج سانس حتی یک مخاطب نداشته است. به طور نمونه سینما ماندانا با همین وضعیت روبرو بوده است. این سینما با اصرار من راضی به اکران فیلم شد. اما حالا فروش آن در حد فاجعه است.
وی تاکید کرد: فیلم "شور شیرین" نباید در این وسعت اکران می شد. این فیلم ها مردمی نیستند. باید برای آنها تبلیغات ویژه ای انجام دهیم و یا از طریق ارگان ها و نهادها روی اکران آن کار کنیم. فیلم "خاک و آتش" هم در فروش همین وضعیت را داشتند. این فیلم هم نباید با گستردگی اکران می شد.
هاشمی افزود: به همین دلیل مطمئن هستم فروش دو میلیون تومانی این فیلم در سینما آزادی دروغ است. من میدانم حتی در یکی از سئانسهای فیلم فقط شش نفر در سالن بودند.
وی درباره تغییر سرگروه به اریکه ایرانیان گفت: ما اصراری نداریم این سینما سرگروه باشد. اما تا زمانی که آنها شرایط و قوانین را تمکین نکنند ما مجبوریم سرگروه را تغییر دهیم. قبول کنید فیلم "خوابم میآد" در سالن دیگر اریکه ایرانیان 13 میلیون فروش داشته است، مردم را نمیشود با کتک به دیدن فیلم برد!
رئیس شورای صنفی در ارتباط با قرارداد اکران این فیلم در سینما آزادی افزود: این فیلم در زمانی با سینما آزادی وارد قرارداد شد که فصل مرده سینماها بود. اما تهیهکننده و کارگردان حتی پیش وزیر ارشاد رفتند و درخواست داشتند که اکران عقب بیافتد. همان زمان نیز سینما آزادی با شروطی قبول کرد فیلم در این سینما اکران شود.
وی ادامه داد: بار دوم هم سعیدیپور تاکید کرد که من قرارداد نمیبندم و این فیلم فروش ندارد. حالا سینما آزادی در این فشارها در حال شو دادن است. بهتر است اینگونه فیلمها با ارزشهای خود اکران شوند. تهیهکننده فیلم برای ساخت آن هزینه نکرده است و باید در شرایط اکران هم نهادهای دولتی به کمک بیایند.
هاشمی درباره تخلف سینما آزادی هم گفت: ما رسیدگی کردهایم و نظر خود را به اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد ارائه کردیم و انها باید تصمیم بگیرند. از طرف دیگر به شهرداری نامه دادیم که ما حاضریم با شما قرارداد ببندیم.
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