تولید یک محلول جادویی برای گیاهان/ جوانه زدن گیاه ظرف چند ساعت

سپیده اسدی - از محققان این پروژه تحقیقاتی با اشاره به تحقیقات 2 ساله بر روی عصاره گیاهان، افزود: در حین انجام آزمایشها به موادی برخوردیم که قادر بودند سرعت جوانه زنی دانه های گیاهان را افزایش دهند.



وی با بیان اینکه با ترکیب این مواد به ساخت محلولی برای افزایش رشد گیاهان دست یافتیم، توضیح داد: این محلول حاوی ریز مغذیها و مواد معدنی است که بدون آنکه بر روی ژنتیک دانه ها اثر گذار باشند قادر به افزایش سرعت جوانه زنی دانه های گیاهان می شود.



اسدی با تاکید بر اینکه این محلول شرایط محیطی مناسبی را برای دانه ایجاد در خصوص نحوه عملکرد این محلول توضیح داد: این محلول با از بین بردن بازدارنده های رشد موجود در پوسته دانه و فعال کردن برخی آنزیم ها، اکسیژن مجاور دانه را افزایش می دهد.



مجری طرح با بیان اینکه این امر موجب بیداری دانه ها می شود، خاطر نشان کرد: این محلول حاوی ریز مغذی ها و مواد معدنی است و قادر است بدون دستکاری های ژنتیکی و تنها با تغییر ترکیبات محیطی دانه سرعت جوانه زنی دانه گیاهان را افزایش دهد.



اسدی با تاکید بر اینکه محلول برای کلیه گیاهان و محصولات زراعی کاربرد دارد، اضافه کرد: این محلول بر روی دانه های گیاهانی چون گندم، ذرت، برنج، عدس، لوبیا، نخود، گیاهان زینتی چون میخک و رز و گیاه دارویی زیره و محصولاتی چون فلفل، کاهو، کلم، خیار و گوجه فرنگی آزمایش شد و نتایج نشان داد که محلول تولید شده می تواند برای انواع محصولات مورد استفاده قرار گیرد.



این محقق همچنین یادآور شد که محلول تولید شده قابل استفاده در گلخانه ها و کشت هیدروپونیک (کشت بدون خاک) قابل کاربرد است، اظهار داشت: به طور طبیعی دانه کاهو برای جوانه زنی به 3 روز زمان نیاز دارد ولی با استفاده از این محلول دانه ظرف 22 ساعت جوانه می زند.



وی با بیان اینکه دانه های گندم ظرف 32 ساعت جوانه می زند، ادامه داد: این محلول موجب می شود که دانه گندم ظرف 8 ساعت جوانه بزند.



اسدی یا بیان اینکه دانه چغندر که در مدت 2 روز جوانه می زند با استفاده از این محلول ظرف 25 ساعت جوانه می زند، افزود: دانه عدس ظرف 9 ساعت و ماش ظرف 4 ساعت قادر به جوانه زنی است.