  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۱۵

درخواست دبيركل كميته ملي المپيك از مربي بدنسازي تيم ملي واليبال كشورمان

علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك كه براي گشايش اردوي تيم ملي واليبال به اردبيل سفر كرده است، از كارلوريچر مربي بدنساز تيم ملي واليبال خواست تا با فدراسيونهاي ديگرهم همكاري كند.

به گزارش خبرنگار" مهر" كارلوكه درمسابقه هاي انتخابي المپيك تاثيرزيادي دربالا بردن شرايط جسماني واليباليستهاي كشورمان داشت، دكتراي تربيت بدني را ازفرانسه گرفته است وازموفق ترين مربيان جهان است.
كارلوصبح امروزكاربا وزنه را براي ملي پوشان تجويزكرد، اما عصرهنگام به تمرينات توپي اختصاص يافت. دراردوي تيم ملي واليبال همه 16 بازيكن دعوت شده حضوردارند. پارك كي وون، عباس يرخي، حسن منصوري ونادرشوندي هم كادرمربيان اين تيم را تشكيل مي دهند. اين اردوتا روز26 اسفند ماه دراردبيل ادامه خواهد يافت.

کد مطلب 163993

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها