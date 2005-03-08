درخواست دبيركل كميته ملي المپيك از مربي بدنسازي تيم ملي واليبال كشورمان

به گزارش خبرنگار" مهر" كارلوكه درمسابقه هاي انتخابي المپيك تاثيرزيادي دربالا بردن شرايط جسماني واليباليستهاي كشورمان داشت، دكتراي تربيت بدني را ازفرانسه گرفته است وازموفق ترين مربيان جهان است.

كارلوصبح امروزكاربا وزنه را براي ملي پوشان تجويزكرد، اما عصرهنگام به تمرينات توپي اختصاص يافت. دراردوي تيم ملي واليبال همه 16 بازيكن دعوت شده حضوردارند. پارك كي وون، عباس يرخي، حسن منصوري ونادرشوندي هم كادرمربيان اين تيم را تشكيل مي دهند. اين اردوتا روز26 اسفند ماه دراردبيل ادامه خواهد يافت.