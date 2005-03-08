آغاز پيكارهاي 12 تيم دسته يكمي

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مسابقه ها 12 تيم مخابرات گلستان، هيات واليبال اسلامشهر، پيروزي تهران، سپهر الكترونيك قزوين، منتخب كاشان، تربيت بدني اشتر، هيات واليبال اروميه، مخابرات همدان، گل گهرسيرجان، برق كرمان، آبفاي قارري و شهرداري يزد دردورگروه پيكارخواهند كرد.

محمود كشفي سرپرست فني مسابقه ها به خبرنگار" مهر" گفت: رقابتها دردوگروه به صورت زيگزاگ انجام خواهد شد وتيمهايي كه دردوره مقدماتي با هم روبروشده بودند بازي نخواهند كرد.

وي افزود: برحسب مقررات دوتيم به جمع سوپرليگي ها اضافه خواهد شد، يك تيم از تهران ويك تيم ازشهرستانها، اما اگرهردوتيم شهرستاني باشد، صعود آنها بلا مانع خواهد بود.

كشفي اضافه كرد: رده بندي تيمها تا دوازدهم ادامه خواهد يافت تا اگرفدراسيون خواست تعداد تيمها را تا 24 تيم افزايش دهد، همه چيز ازپيش معلوم شده باشد.