ادارات دولتی در مصرف آب صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی عصر یکشنبه در جلسه توسعه شبکه آبرسانی شهری در پارس آباد اضافه کرد: بهینه ‌سازی مصرف آب در جامعه نیازمند حرکت ملی است و باید همه سازمانها و ادارات در آن سهیم باشند.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای صرفه‌جویی در مصرف آب شرب یادآور شد: دستگاه های و مردم نباید صرفه‌جویی در مصرف آب شرب را فراموش کنند و در این راستا همه سازمانها، ادارات و ارگانهای فرهنگی بویژه رسانه ها تلاش کنند.

به گفته فرماندار پارس آباد مصرف بهینه در مصرف آب در فصل تابستان و حتی دیگر فصول سال امری ضروری بوده و باید در دستور کار مردم منطقه قرار گیرد.

وی خواستار تداوم صرفه‌جویی در مصرف آب شد و تصریح کرد: این مهم باید به شکل یک فرهنگ در میان مردم نهادینه شود، خانواده‌ها می‌توانند با رعایت بسیاری از قوانین ساده در حفظ این سرمایه گرانبها سهیم باشند.

مدیر امور آبفای پارس آباد نیز تشویق مشترکان کم مصرف را یکی از اقدامات ارزشمند در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی دانست و متذکر شد: با توجه به هزینه‌های بالای تولید و توزیع آب اعمال سیاستهای تشویقی نتیجه مثبتی را به همراه دارد.

احمد گلشن عوری ترویج فرهنگ صرفه‌جویی را محور اصلی فعالیت در این شرکت برشمرد و تصریح کرد: صرفه‌جویی و رعایت الگوهای مصرف می‌تواند در تامین پایدار آب در منطقه کمک کند.

وی با اشاره به برخی استفاده‌های ناصحیح از آب شرب بهداشتی همچون شستشوی خودرو، آبیاری فضای سبز منزل و... عنوان کرد: فرهنگ‌سازی در نحوه مصرف درست آب باید مورد توجه قرار گیرد تا در کارهای روزمره که از آب استفاده می‌شود اسراف کاهش یابد.

