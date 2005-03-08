تلويزيون ورزشي عربستان: سپاهان با تفكر دفاعي در برابرالشباب قرارمي گيرد

به گزارش خبرگزاري " مهر" مفسرورزشي اين تلويزيون گفت: سپاهان مسلمان دراين ديداراول به فكرگل نخوردن است ونگاه اين تيم به ضد حملات خواهد بود كه بايد بازيكنان الشباب مراقب اين موضوع باشند.

وي گفت: تيم سپاهان فاقد يك بازيگردان است وضعف خط مياني اين تيم درافول آن درفصل اخيرباشگاههاي حرفه اي ايران بسيار تاثيرگذاشته است.

وي با بيان اينكه اين تيم با سه مربي درفصل اخيردرگذر ازيك بحران است، يادآورشد: تيم الشباب قدرت آن را دارد كه برسپاهان پيروزشود وگام اول دراين جام را محكم بردارد.

وي به خط دفاع ومياني الشباب هشدارداد مراقب شوتهاي ازراه دوربازيكنان سپاهان باشند. وي تفكرات استانكومربي سپاهان را بيشتردفاعي توصيف كرد كه احتياط درآن حرف اول را مي زند.

وي پيش بيني كرد: الشباب با يك سپاهان ناشناخته وپيش بيني نشده روبرواست كه اگردرروزخود باشد مي تواند براي اين تيم دردسرسازشود.