ارائه خدمات رايگان توسط 50 دستگاه خودروي امداد رسان در ايام نوروز

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران مهندس سيد علي رضوي با بيان اينكه هرساله ستاد امداد رساني به خودروها خدمات مورد نياز مسافران نوروزي و شهروندان را ارائه مي كند ، اظهار داشت : خودروهاي ناوگان ستاد امداد رساني مجهز به چراغ گردان و منقوش به آرم سازمان حمل و نقل و ترافيك است و شهروندان تهراني و مسافران نوروزي در ايام عيد مي توانند با بروز نقص فني در خودروي خود از طريق شماره تلفنهاي 8008334 و 8025966 تماس گرفته تا در اسرع وقت امدادگران ستاد جهت رفع نقص در محل حضور يابند .

وي با تاكيد بر اينكه تمام خدمات ارائه شده به شهروندان از سوي خودروهاي امداد رسان در ايام نوروزي رايگان است ، ادامه داد : مالكين خودرو فقط در صورت نياز به بنزين ، بايد بر اساس نرخ مصوب هزينه آن را بپردازند .

معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در خاتمه تماس هاي سالهاي گذشته بيشتر در خصوص مشكل آب و بنزين خودروها بود ، تصريح كرد : به دليل در دسترس نبودن بسياري از لوازم اوليه خودرو مانند تسمه پروانه و پلاتين ، به شهروندان تهراني و همچنين مسافران نوروزي توصيه مي شود كه در حد امكان حتما تسمه پروانه و شمع پلاتين به همراه داشته باشند تا براي تهيه اين لوازم در هنگام تعمير خودرو با مشكل مواجه نشوند در ضمن پيش از سفر حتما آب و بنزين خودروي خودرا كنترل كنند .