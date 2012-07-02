تولید، اشتغال و کیفیت کالا معیار انتخاب واحدهای برتر صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اعلام اینکه تولید، اشتغال و کیفیت کالا معیار انتخاب واحدهای برتر صنعتی و معدنی است، افزود: معیارهای انتخاب کالای با کیفیت باعث افزایش بهره وری و تولید ناخالص داخلی می شود.

به گفته وی، حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی از سیاست های سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 91 است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان بیش از یک هزار و 800 واحد تولیدی صنعتی و قریب 500 واحد معدنی فعال است، تصریح کرد: امیدواریم در حمایت از واحدهای نمونه تسهیلاتی از طرف دستگاه های مالیات و تامین اجتماعی ارائه شود.

وی با اشاره به انتخاب دو واحد تولیدی صنعتی و معدنی این استان به عنوان واحد نمونه ملی، گفت: واحد نساجی کویر سمنان و نمک گرمسار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه ملی معرفی شدند.

منصوری اظهار داشت: واحد نساجی کویر سمنان سالانه دو هزار و 850 تن در سه نوع نخ است و تقریبا نیاز کشور را تامین می کند.

وی گفت: این کارخانه با 370 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ایجاد شده و 650 نفر اشتغالزایی داشته است.

منصوری گفت: واحد معدنی گرمسار نیز شش میلیون تن ذخیره نمک و 12 میلیون تن ذخیره احتمالی دارد و سالانه 100 هزار تن نمک با کیفیت بالا استخراج می کند.

وی در پایان با بیان اینکه تولیدات واحد معدنی گرمسار به خارج نیز صادر می شود، افزود: نمک خوراکی، صنعتی و خاک نمک از انواع تولیدات این واحد است.