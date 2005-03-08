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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۲۲

رئيس مركز بهداشت كار شهرداري تهران:

امتياز كيفي سرويس هاي بهداشتي شهري بالاي 70 درصد است

رئيس مركز بهداشت كار شهرداري تهران طي گزارشي اعلام كرد كه ميانگين امتياز سرويس هاي بهداشتي به لحاظ رعايت مسايل بهداشتي بيش از 70 درصد است كه اين رقم نسبت به سال گذشته روند صعودي را طي كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر جلال خسروي درخصوص برنامه ارزيابي سرويس هاي  بهداشتي عمومي سطح شهر گفت : بر اساس آخرين گزارش، بازرسان اين مركز توانستند 374 سرويس بهداشتي عمومي تحت پوشش 124 شركت پيمانكاري واقع در پارك ها ، فضاي سبز و معابر اصلي شهر را مورد بازرسي قرار دهند كه در مجموع متوسط امتياز كسب شده توسط اين مراكز 74 درصدبود.

وي همچنين با اشاره به نظارت هاي بهداشتي و ايمني اين مركز بر استخرهاي شنا و سونا  در اماكن وابسته به شهرداري  تهران، اظهار داشت: در اين رابطه 23 مورد بازرسي بهداشتي و ايمني از استخرهاي شنا صورت گرفته و مشخص شد اين استخرها دردوره بازرسي به طور متوسط تا 75 درصد  نكات ايمني و بهداشتي را رعايت  كرده بودند.

کد مطلب 164000

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