امتياز كيفي سرويس هاي بهداشتي شهري بالاي 70 درصد است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر جلال خسروي درخصوص برنامه ارزيابي سرويس هاي بهداشتي عمومي سطح شهر گفت : بر اساس آخرين گزارش، بازرسان اين مركز توانستند 374 سرويس بهداشتي عمومي تحت پوشش 124 شركت پيمانكاري واقع در پارك ها ، فضاي سبز و معابر اصلي شهر را مورد بازرسي قرار دهند كه در مجموع متوسط امتياز كسب شده توسط اين مراكز 74 درصدبود.

وي همچنين با اشاره به نظارت هاي بهداشتي و ايمني اين مركز بر استخرهاي شنا و سونا در اماكن وابسته به شهرداري تهران، اظهار داشت: در اين رابطه 23 مورد بازرسي بهداشتي و ايمني از استخرهاي شنا صورت گرفته و مشخص شد اين استخرها دردوره بازرسي به طور متوسط تا 75 درصد نكات ايمني و بهداشتي را رعايت كرده بودند.