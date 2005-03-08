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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۰۰

اولين دوره مسابقات دارت در دانشگاهها برگزار شد

نخستن دوره كلاس آموزشي و مسابقه سراسري دارت در دانشگاههاي الزهرا و شهيد بهشتي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين كلاس با حضور بيش از 35 نماينده ورزشي از دانشگاه الزهرا(س) به مدت يك روز همراه با ارايه دروس تئوري و عملي همراه بود. در اين كلاس كه در محل اتاق تندرستي دانشگاه برگزار گرديد در پايان نيز يك مسابقه انجام برگزار شد كه خانمها عاطفه هنرمند ، فائزه اسكويي ، سلطنت شهركي مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.
همچنين اولين دوره مسابقات دارت دانشگاه شهيد بهشتي با حضور 80 دانشجوي خانم و آقا برگزارشد كه در نهايت در بخش بانوان زينب محمد خاني ، زينت احمد علي پور و خانم مسعودي عناوين اول تا سوم را بدست آوردند.
در بخش آقايان نيز مسعود خزايي ، علي محمدي و مير علي تبار موفق به فتح سكوهاي اول تا سوم شدند.

 

کد مطلب 164001

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