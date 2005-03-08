اولين دوره مسابقات دارت در دانشگاهها برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين كلاس با حضور بيش از 35 نماينده ورزشي از دانشگاه الزهرا(س) به مدت يك روز همراه با ارايه دروس تئوري و عملي همراه بود. در اين كلاس كه در محل اتاق تندرستي دانشگاه برگزار گرديد در پايان نيز يك مسابقه انجام برگزار شد كه خانمها عاطفه هنرمند ، فائزه اسكويي ، سلطنت شهركي مقامهاي اول تا سوم را كسب كردند.

همچنين اولين دوره مسابقات دارت دانشگاه شهيد بهشتي با حضور 80 دانشجوي خانم و آقا برگزارشد كه در نهايت در بخش بانوان زينب محمد خاني ، زينت احمد علي پور و خانم مسعودي عناوين اول تا سوم را بدست آوردند.

در بخش آقايان نيز مسعود خزايي ، علي محمدي و مير علي تبار موفق به فتح سكوهاي اول تا سوم شدند.