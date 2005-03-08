كليات بودجه سال آينده شهرداري تهران مورد بررسي قرار گرفت// عده اي شهرداري را با شهرسازي اشتباه گرفدته اند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس حسن بيادي با حضور در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين كه در بودجه سال آينده شهرداري تهران از عدد سازي پرهيز شده و بر اساس برنامه هاي هر دستگاه بودجه تخصيص داده شده است.

وي يكي از ويژگي هاي بودجه سال آينده شهرداري تهران را تقويت سرمايه گذاري از سوي بخش خصوصي عنوان كرد و افزود: شفاف سازي مالي در شهرداري تهران با فعال شدن 70 درصدي ذي حسابان در شهرداري صورت گرفته است.

نايب رييس شوراي شهر تهران به اولويت هاي بودجه سال آينده شهرداري اشاره كرد و گفت: اولويت هاي بودجه سال 84 شامل انجام پروژه هاي خدمات شهري، اتمام پروژه هاي نيمه تمام و توجه به بخش حمل و نقل و ترافيك خواهد بود.

بيادي در خصوص اينكه بحث بودجه شهرداري بايد در جلسات علني مطرح شود و برگزاري جلسات غير علني براي تصويب بودجه مخالف قانون است، توضيح داد: اصل بودجه را در جلسات علني مطرح خواهيم كرد و مطمئنا براي تصويب آن جلسه علني تشكيل مي دهيم.

نايب رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه بودجه سال 84 شهرداري تهران بر اساس طرح تثبيت قيمتها تهيه شده است، گفت: در حال نهادينه كردن اين تفكر در شهرداري هستيم كه درآمدهاي پايدار براي شهر ايجاد كنيم و اين روند به طور طبيعي در حال طي شدن است.

وي با عنوان اين مطلب كه عده اي شهرداري را با شهرسازي اشتباه گرفته اند، افزود: 50 درصد فعاليتهاي شهرداري بايد صرف مسائل فرهنگي و اجتماعي شهر شود و به دنبال آن به مباحث خدمات شهري و موضوعات عمران و نوسازي توجه گردد.

بيادي تاكيد كرد: در بودجه سال آينده شهرداري تهران از فعاليت هاي غير ضروري خودداري مي كنيم و به طرحهاي اصلي و زودهنگام مي پردازيم.