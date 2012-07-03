اولین شتر انتقال جنین آماده باروری/ طرح حفظ شترهای دوکوهانه نیازمند حمایت

دکتر امیر نیاسری- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی شترهای دو کوهانه به سفارش جهاد کشاورزی استان اردبیل اجرایی شد، افزود: در این پروژه برای حفظ ذخایر ژنتیکی این نوع شتر، دو روش ارائه دادیم.



وی انجماد اسپرم را یکی از روشهای حفظ ذخایر ژنتیکی این نوع شتر نام برد و اظهار داشت: تاکنون 4 هزار دز اسپرم شتر دو کوهانه منجمد شده است.



نیاسری روش دیگر را انتقال جنین از شتر 2 کوهانه به یک کوهانه دانست و ادامه داد: در این روش جنین شترهای دو کوهانه به شترهای یک کوهانه منتقل می شوند.



مجری طرح با بیان اینکه شترهای دوکوهانه ایران با آب و هوای گرمسیری سازگار نیستند، ادامه داد: این گونه شتر ایرانی در انتخاب طبیعی که صورت گرفت در مناطق سردسیر شمال کشور در استان اردبیل متمرکز شدند؛ از این رو سازگاری با مناطق کویری و گرمسیری را ندارند و در فصول گرم بیش از 50 درجه از بین می روند.



نیاسری تطابق پذیری شتر دو کوهانه با مناطق گرمسیری را از دیگر فرضیه های این طرح نام برد و اضافه کرد: بر این اساس شتر دو کوهانه را به کویر منتقل کردیم و جنین را از این گونه به شتر یک کوهانه منتقل کردیم. پس این اقدام مادرهای دو کوهانه را مجددا به اردبیل منتقل کردیم ولی مادرهای یک کوهانه حامل جنین دو کوهانه در کویر باقی ماندند.



عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه این اقدام باعث شد تا فاکتورهای تطابق آب و هوایی با محیط از مادر به جنین منتقل می شود، خاطر نشان کرد: جنین های متولد شده در چنین شرایطی فرضیه ما را اثبات کرد به این معنا که بچه شترهای به دنیا آمده از این روش توانستند به راحتی گرمای بیش از 50 درجه سانتیگراد را تحمل کنند.

نیاسری از تولید 9 بچه شتر در اردبیل، 2 بچه شتر در قم و 4 بچه شتر در سمنان با این روش خبر داد و یادآور شد: شترهای متولد شده با این روش علاوه بر اینکه سازگاری بهتری در برابر شرایط آب و هوایی دارند به لحاظ تولید گوشت نسبت به نژاد یک کوهانه بیشتر است.



مجری طرح "بهنیا" را اولین بچه شتر متولد شده به این روش معرفی کرد و یادآور شد: در حال حاضر "بهنیا" در مرحله باروری است. این امر نشان می دهد که روش ارائه شده اثری بر روی بارداری شترها ندارد.



وی با اشاره به مزایای توسعه گستره شتر دو کوهانه در کشور، اظهار داشت: شترداران مناطق کویری تمایل دارند تا با جفتگیری شتر نر دو کوهانه با شتر ماده یک کوهانه، نژاد برتر را تولید کنند ولی در حال حاضر امکان این امر در کشور وجود ندارد، چراکه تعداد شترهای نر دو کوهانه 30 نفر است و خریداری این گونه بسیار گران (7 تا 10 میلیون تومان) است.



این محقق علت این امر را خارج کردن شتر دو کوهانه ایران از سوی کشورهای ترکیه، روسیه و آذربایجان شوروی ذکر کرد و گفت: توسعه این گونه با ارزش شتر کشور عواید زیادی را نصیب شترداران و عشایر می کند ولی به دلیل عدم حمایت بخشهای دولتی از این طرح انتظار، می رود تا 5 سال آینده این گونه از بین برود.



نیاسری از ارائه این طرح تحقیقاتی به نهادهای مربوط خبر داد و گفت: طرح حفظ ذخایر ژنتیکی شتر دو کوهانه به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شد ولی این طرح همچنان در بایگانی به سر می برد.