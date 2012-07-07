کوی استاد شهریار؛ 19 سال رنگ رفتگر ندیده است/ زباله هایی که در امانند

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه خدمات شهری از سوی شهرداری به شهروندان در سراسر دنیا از ابتدایی ترین حقوق شهروندی به شمار می آید و التزام شهرداری ها به این اصل نوعی احترام به مردم محسوب می‌شود. در این میان ساکنان بلوار فارابی و خیابان استاد شهریار شهرک معلم کرمانشاه مشهور به کوی 14 استاد شهریار از ارائه سرویس های خدمات شهری شهرداری محروم بوده و با مشکلات زیادی مواجه هستند.

نبود آسفالت مناسب سطح معابر و وجود چاله‌های بسیار در انتها و ابتدای این مسیر در تابستان سبب ایجاد گرد و خاک و در زمستان‌ها محلی برای جمع شدن گل و لای شده است.

19 سال پیش عملیات جدول گذاری در این محل صورت گرفته که بسیاری از آنها اکنون یا شکسته اند یا دیگر چیزی از آن باقی نمانده و چهره این کوی را زشت و زننده کرده است.

نکته جالب تر این است که از 19 سال پیش تاکنون هیچ رفتگری از سوی شهرداری منطقه 6 کرمانشاه که این محل تحت پوشش این منطقه است، کوی استاد شهریار را نروبیده است و همین باعث انباشت زباله‌های سرگردان و پرشدن آبراهه ها از خاک و گل و زباله شده است.

بانوان این محل برای برطرف کردن این خلاء هفته ای یک مرتبه خود دست به نظافت کوچه می‌زنند و با جمع کردن زباله ها در گوشه ای به ناچار آن را به آتش می کشند.

از دیگر مشکلات این محل می توان به وجود یک اطاقک چاه آب قدیمی در وسط معبر و در انتهای غربی بلوار فارابی، مأمنی شده است برای تجمع افراد ولگرد و بی خانمان که باعث ایجاد مزاحمت برای مردم می‌شوند.

ساکنان این محل می گویند این مشکلات را طی چند سال گذشته بارها و به روش های مختلف، به ویژه از طریق سامانه 137 به شهرداری گزارش کرده اند اما هیچ نتیجه ای در برنداشته است.

خبرگزاری مهر، آماده انعکاس پاسخ مسئولان شهرداری منطقه 6 کرمانشاه در رابطه با غیبت طولانی رفتگران شهرداری در کوی 14 استاد شهریار کرمانشاه خواهد بود.