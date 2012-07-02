اسامی معرفی شدگان رشته های خاص کنکور ارشد امروز منتشر می شود

دکتر سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه‌ زمانی مصاحبه این رشته ها و همچنین زمان برگزاری آزمون تشریحی، یا پروژه عملی و مصاحبه در کد رشته‌های امتحانی ذیربط آزمون کارشناسی ارشد 91 به همراه اسامی اعلام شده، منتشر می شود.

وی افزود: اسامی داوطلبان چند برابر ظرفیت داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه دریافتی در آزمون کارشناسی ارشد مجاز به انتخاب رشته شده و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی در موعد مقرر اقدام کرده اند به همراه کدرشته های امتحانی 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360 و 1363 منتشر خواهد شد.

طباطبایی اظهار داشت: 32 هزار و 265 نفر در 60 رشته امتحانی و 532 کد رشته امتحانی معرفی شده اند و ظرفیت نهایی رشته های دارای شرایط خاص 7 هزار و 213 نفر است.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: داوطلبان جهت انجام فرآیند مصاحبه و سایر فرآیندهای اعلامی از سوی مراکز آموزشی مربوطه باید به این مراکز مراجعه کنند و عدم مراجعه به مراکز آموزشی جهت انجام مصاحبه، به منزله انصراف خواهد بود.

به گزارش مهر، کنکور سراسری کارشناسی ارشد 91 در روزهای 26 تا 28 بهمن ماه 90 با رقابت بیش از 930 هزار شرکت کننده برگزار شد. داوطلبان در 137 رشته با هم به رقابت پرداختند و 307 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که نتایج نهایی پذیرش در این مقطع در روزهای 11 تا 13 شهریور اعلام می شود.

