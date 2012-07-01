نمی توانم احساسم را توصیف کنم/ ما با این قهرمانی تاریخ ساز شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبا بعد از پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران گفت: این نخستین تجربه من در فینال بود، ما با این قهرمانی تاریخ ساز شدیم و اکنون بسیار خوشحالم. نمی توان باور کنم به چنین دستاورد بزرگی رسیده ایم.

من با بارسلونا قرارداد امضا کرده ام و فصل آینده برای این تیم به میدان می روم اما اکنون می خواهم با تیم ملی کشورم این قهرمانی را جشن بگیرم.

دوستانم پیش بینی کرده بودند در این بازی گلزنی خواهم کرد و همین اتفاق هم افتاد. توصیف احساسی که اکنون دارم بسیار سخت است.

دیدار فینال رقابتهای یورو 2012 دقایقی پیش با برتری 4 بر صفر اسپانیا مقابل ایتالیا به پایان رسید.

