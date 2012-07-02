میت رامنی پیرو پیامبر نیویورکی/ 80 درصد آمریکا به مورمن ها رای نمی دهد

خبرگزاری مهر در یک سلسه گزارش به بررسی مولفه های تاثیر گذار در انتخاب رئیس جمهور آمریکا می پردازد. گزارش سه گانه اول نگاهی خواهد داشت به نقش مذهب در فضای سیاسی آمریکا.

در این قسمت به بررسی زندگی مذهبی میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواهان در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا پرداخته می شود.

کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان

مورمِن ها پیروان فرق های مختلف کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان هستند که با جمعیتی بالغ بر14 میلیون نفر در 176 کشور و قلمرو حکومتی پراکنده هستند.عوامل اصلی رشد جمعیت مورمن ها تغییر دین به مورمنیسم و زاد و ولد درمیان مورمن ها است.



هم اکنون در آمریکا 6.1 میلیون مورمن زندگی می کنند. پیش از جنگ جهانی دوم بیشتر افرادی که به مورمنیسم تغییر دین می دادند از کشورهای آمریکا، انگلستان، و کشورهای اسکاندیناوی بودند اما در حال حاضر اکثر این افراد از کشورهای درحال توسعه، مانند مکزیک هستند. درحال حاضر مکزیک با جمعیتی بالغ بر1.2 میلیون مورمن پس ازآمریکا داری بیشترین مورمن است.



- مورمونیسم فرقه ای جعلی از مسیحیت پروتستان

مؤسس مورمنیسم، جوزف اسمیت (1844-1805) کشاورزی ساکن پال مایرای نیویورک بود که به ادعای خودش از 14 تا 25 سالگی از طریق یک فرشته و در قالب لوح های زرین وحی بر او نازل شده بود تا پیام آور مسیحیت راستین باشد. اسمیت بر اساس این لوح ها کتاب مورمن، کتاب مقدس مورمن ها، را نوشت. از همین رو انجیل مورمون ها با کتب مقدس مسیحیان کاملا متفاوت است.



وی در سال 1830 کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخر زمان را تاسیس کرد. پدر و برادر جوزف اسمیت فراماسون بودند و خود او هم یک فراماسون بود. مورمنیسم وفراماسونری از لحاظ تاریخی به یکدیگرمرتبط هستند و ازنظر نشانه شناسی و مراسمات به یکدیگر شبهات دارند. مورمن ها دیگر فرقه های مسیحیت را محترم می شمارند با این وجود کلیسای مورمن خود را تنها کلیسای معتبر از دید خدا می بیند.



میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک مورمن معتقد است. می توان گفت مورمنیسم با زندگی رامنی عجین و درهم تنیده است. جد پنجم رامنی به همراه همسرش از اولین کسانی بودند که به مورمنیسم تغییر مذهب دادند.

میت رامنی فعالیت داوطلبانه مذهبی خود را در سال 1966 آغاز کرد، هنگامی که او به عنوان یک مبلغ مذهبی به مدت سه ماه در فرانسه به تبلیغ خانه به خانه مورمنیسم پرداخت. او در این مدت توانست ده تا بیست نفر را متقاعد به گرویدن به مورمنیسم کند، که آمار بالایی به حساب نمی آید. وی در فرانسه توانست به بالاترین مقامی که یک مبلغ مذهبی مورمن می تواند برسد، دست بیابد. رامنی پس از بازگشت از فرانسه به عنوان یک اسقف مورمن به فعالیت های مذهبی خود ادامه داد.



اگرچه رامنی در فعالیت های سیاسی خود ارجاع مستقیمی به مذهب خود ندارد اما می توان گفت مذهب نقش بسزایی در نگاه رامنی به سیاست بازی می کند. روزنامه نیویورک تایمز اعتقادات رامنی را در این مورد خاموش و ژرف توصیف کرده است. این روزنامه می افزاید نگاه رامنی به ساختار سیاسی آمریکا نگاهی بر گرفته از مورمنیسم است که بر این اساس قانون اساسی آمریکا الهام گرفته شده ازمنبعی الهی است و ایالات متحده آمریکا از طرف خدا برای ایفای نقشی مهم در تاریخ بشریت برگزیده شده است.



-مورمن ها در نگاه جامعه آمریکا

بر اساس گزارشی از موسسه نظرسنجی گَالِپ، مذهب مورمن برای جامعه آمریکا آزاردهنده است. براساس گزارش سال 2007 گالپ در حدود یک چهارم جامعه آمریکا اعلام کرده اند که به یک مورمن برای پست ریاست جمهوری آمریکا رای نخواهند داد، حتی اگر نامزد مورمن فرد باصلاحیت تری از نامزد دیگر باشد. بر اساس این نظر سنجی 46 درصد مردم آمریکا به طور کلی دیدی منفی نسبت به مورمن ها دارند. به طور کلی دموکرات های دید منفی تری نسبت به مورمن ها دارند. همچنین افراد مذهبی و پروتستان های دید منفی تری به مورمن ها دارند.



جرج رامنی پدر میت رامنی، درسال 1968 به دنبال نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد اما نبرد مقدماتی را به ریچارد نیکسون باخت. در آن زمان 75 درصد جامعه آمریکا اعلام کرده بودند که حاضر به رای دادن به یک مورمن نیستند. این رقم در نظرسنجی سال 2007 گالپ تغییر چندانی نداشت. بر اساس جدید ترین نظرسنجی گالپ (1 تیر 1391)، درصد افرادی که حاضر به رای دادن به یک نامزد مورمن نیستند به 80 درصد افزایش است، این بدین معنی است که از هر پنج آمریکایی، یک آمریکایی حاضر به رای دادن به یک نامزد مورمن نیست.

با اینکه 45 سال ازمعرفی یک سیاستمدار مورمن برای پست ریاست جمهوری آمریکا می گذرد اما هنوز جامعه آمریکا پذیرای یک رئیس جمهور مورمن به نظر نمی رسد. در حالی که نگاه جامعه آمریکا حتی به همجنسگرایان و بی خدایان برای تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا مثبت تر شده اما این نگاه نسبت به یک مورمن منفی تر شده است.در مجموع از سال 1967 عدم تمایل به رای دادن به یک نامزد مورمن در آمریکا افزایش یافته است.