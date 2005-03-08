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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۱۴

درآخرين روز از رقابتهاي دانشجويان دخترشاهد و ايثارگر - مشهد

قهرمانان تنيس روي ميز و بدمينتون معرفي شدند

درآخرين روز از مسابقات تنيس روي ميز و بدمينتون دانشجويان دختر شاهد و ايثارگردر مشهد نفرات برتر معرفي شدند.

به گزارش خبرنگار" مهر" نفرات برتربه شرح ذيل هستند: فاطمه جاورشيخان ازدانشگاه تهران ( نفراول) آزاد رضايي ازعلوم پزشكي اهواز( دوم )  شهربانو آزادي بخش ازدانشگاه بهزيستي تهران ( سوم ) شدند.
بدمينتون: رقيه احمدي دانشگاه اهواز( نفراول) مژگان حسين زاده ازدانشگاه بهزيستي تهران ( نفردوم ) سحرحمزه وسميه اميري ازدانشگاه كرمانشاه ( مشتركا سوم ).

کد مطلب 164005

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