تمبر آیت الله حیدری ایلامی در هفته پایداری رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجت الاسلام لطفی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به سوابق و مجاهدت های آیت الله حیدری ایلامی در سال های انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی گفت: شخصیت تاثیرگذار آیت الله حیدری ایلامی در سال های قبل از انقلاب و شکل گیری نهضت امام خمینی(ره) در ایلام، در تاریخ حماسه ی این دیار همواره برجسته و مثال زدنی بوده است.

وی اظهار کرد: حضور این مبارز در جبهه های نبرد، با وجود کهولت سن و سال، نقطه عطف شجاعت و ایثار ایشان بوده است.

در این مراسم که خانواده آیت الله حیدری ایلامی نیز حضور داشتند، محفل خاطرات و شعرخوانی پایداری برگزار شد.

سردار محمد کرمی راد از فرماندهان و سرداران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از دوران جنگ تحمیلی پرداخت.

سپس جلیل صفربیگی و محمدرضا رستم پور از شاعران برجسته استان نیز در این مراسم به شعرخوانی پرداختند.

همچنین پایان بخش این مراسم اجرای نمایش خیابانی سنگر، به کارگردانی اصغر پورقهرمان بود.

هفته پایداری ایلام ششم الی چهاردهم تیرماه در تهران حوزه هنری مرکز برگزار شده است.