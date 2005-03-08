ناظرمسابقات: بايد اين مسابقات در تمام رشته ها گسترش پيدا كند

به گزارش خبرنگار" مهر" بهاره ناصحي ناظرفني رقابتهاي دانشجويان دخترشاهد وايثارگربا بيان مطلب فوق افزود: دراين دوره از مسابقات تنها دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي حاضربودند، درصورتيكه بايد زمينه اجراي اين مسابقات براي سايررشته هاي ورزشي نيزفراهم شود.

وي تصريح كرد: مسئولان برگزاركننده اين مسابقات درصدد هستند تا سطح كيفي اين مسابقات را براي دوره هاي آينده تا حد امكان افزايش دهند تا زمينه استقبال دانشجويان شاهد براي شركت دراين مسابقات بالا رود.