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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۸:۱۲

اختصاصی مهر/

زلزله 5.4 ریشتری خواف را لرزاند/ وقوع 5 زمین لرزه در خراسان رضوی

زلزله 5.4 ریشتری خواف را لرزاند/ وقوع 5 زمین لرزه در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: زلزله ای به شدت 5.4 ریشتر درحالی خواف را در خراسان رضوی لرزاند که از صبح امروز تاکنون چهار زمین لرزه دیگر این استان را تکان داده که شدیدترین آنها چهار ریشتر به مرکزیت نشتیغان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، از دقایق ابتدایی صبح امروز تا کنون پنج زمین لرزه در خراسان رضوی روی داده است که بزرگترین آنها به شدت 5.4 ریشتر در خواف ثبت شده است همچنین زمین لرزه ای 4 ریشتری نیز در نشتیغان روی داده است که از میزان خسارات احتمالی این زمین لرزه ها اطلاعی در دست نیست.

زمین لرزه 5.4 ریشتری به مرکزیت خواف ساعت 2 و 31 دقیقه بامداد دوشنبه روی داده است و کانون این زمین لرزه در عمق 11 کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی 60.05 درجه طول جغرافیایی و 34.49 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

همچنین زمین لرزه هایی به شدت 3.9 و 2.5 ریشتر خواف و 4 و 3.4 ریشتر نشتیغان را تکان داده است.

زمین لرزه 4 ریشتری نشتیغان نیز ساعت 2 و 48 دقیقه روی داده است.

کد مطلب 1640061

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