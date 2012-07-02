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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۱

روشنی خبر داد:

حضور 140 دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد خمین در برنامه‌های اوقات فراغت

حضور 140 دانش‌آموز تحت پوشش کمیته امداد خمین در برنامه‌های اوقات فراغت

خمین - خبرگزاری مهر: رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) خمین از ثبت نام 140 نفر از دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان خمین در برنامه کلاس های اوقات فراغت این نهاد در تابستان خبر داد.

داود روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 140 دانش آموز در برنامه های اوقات فراغت کمیته امام خمین ثبت نام کرده اند افزود: سال گذشته 150دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خمین در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت این نهاد شرکت کردند.

وی افزود: این کلاس ها در محل خوابگاه امام جعفرصادق(ع) از اول تیرماه آغاز شده و تا دهم شهریور ماه ادامه دارد.

وی هدف از برگزاری این کلاس ها را شناسایی استعدادها، ایجاد حس تعاون، تشویق به فعالیت های گروهی و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان عنوان کرد.

 روشنی افزود: این کلاس ها از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در رشته های دینی، هنری، ورزشی، فنی و مهارتی برگزار می شود.

وی گفت: 750دانش آموز و 240دانشجودر خمین، از خدمات فرهنگی و حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان بهره می برند.

کد مطلب 1640067

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