داود روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 140 دانش آموز در برنامه های اوقات فراغت کمیته امام خمین ثبت نام کرده اند افزود: سال گذشته 150دانش آموز و دانشجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خمین در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت این نهاد شرکت کردند.

وی افزود: این کلاس ها در محل خوابگاه امام جعفرصادق(ع) از اول تیرماه آغاز شده و تا دهم شهریور ماه ادامه دارد.

وی هدف از برگزاری این کلاس ها را شناسایی استعدادها، ایجاد حس تعاون، تشویق به فعالیت های گروهی و آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان عنوان کرد.

روشنی افزود: این کلاس ها از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در رشته های دینی، هنری، ورزشی، فنی و مهارتی برگزار می شود.

وی گفت: 750دانش آموز و 240دانشجودر خمین، از خدمات فرهنگی و حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان بهره می برند.