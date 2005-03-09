شايستگي قهرماني را داشتيم

ناصرقراگزلوسرمربي اين تيم درگفت وگو با خبرنگار" مهر" درمورد ليگ 83 گفت: با توجه به اينكه پس ازسالها ليگ به دسته برتر واول تقسيم شد، شاهد افزايش كيفيت مسابقات بوديم. تقريبا همه تيمها دريك سطح قرارداشتند وهيچ تيمي از پيش باخته نبود و تمام تيمها خوب مبارزه كردند. به نظر من كيفيت وكميت مسابقات درسطح مطلوبي قرارداشت.

وي درمورد قضاوت داوران گفت: كميته داوران ازداوران با تجربه وبين المللي استفاده نمود. اين داوران تحت تاثيرجومسابقات قرارنگرفته وقضاوتهاي خوبي را به نمايش گذاشتند و دركل بايد نمره قبولي به داوران داد.

قراگزلوبا بيان اينكه اين چهارمين قهرماني پياپي پاس درليگ جودواست، افزود: امسال محدوديت استفاده ازنفرات تيم ملي را داشتيم، ولي اعضاي تيم ملي جوانان و بزرگسالان دركل 15 نفرهستند، ولي فدراسيون نام30 نفررا به عنوان اعضاي تيم ملي اعلام كرد. من معتقدم اگرقراراست محدوديت اجرا شود فقط آخرين مسابقات جهاني و آسيايي مد نظرقرارگيرد.

سرمربي پاس درمورد عدم پرداخت حق وحقوق حامد ملك محمدي ملي پوش مصدوم اين تيم گفت: ملك محمدي40 درصد مبلغ قرارداد خود را همانند سايراعضاي تيم دريافت كرده است، ملك محمدي درمسابقات تيم ملي آسيب ديد وپاي خود را جراحي كرد. ما منتظراوهستيم تا قرارداد سال آينده را با پاس امضا كند، قطعا قبل ازپايان سال تمام حق و حقوق اعضاي تيم پرداخت مي شود.

وي دررابطه با موفقيت ورزشهاي انفرادي درباشگاه پاس برخلاف ورزشهاي تيمي گفت: رشته هاي رزمي جزو آن دسته ازورزشهايي هستند كه به كارهاي سازماني نيزمفيد است. اين مساله باعث سرمايه گذاري بيشتري دراين رشته ها شده است، ضمن اينكه كاروسيعي درجهت تشويق پرسنل نيروي انتظامي شروع شده است.

قراگزلودرپايان گفت: مجموعه كلي تيم براي كسب اين عنوان زحمات فراواني را متحمل شدند وبه واقع شايستگي كسب جام قهرماني را نيزداشتند. من ضمن تشكراز تك تك اعضاي تيم، همكارانم ومسوولين باشگاه، اين قهرماني را به آنها تبريك مي گويم.