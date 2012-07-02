به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا یکشنبه شب با نتیجه 4 بر صفر در دیدار پایانی رقابتهای جام ملتهای اروپا از سد ایتالیا گذشت و برای دومین بار پیاپی قهرمان این مسابقات شد.
"ویسنته دل بوسکه" در پایان این بازی، ضمن تمجید از ستارگان مصدوم خود "کارلس پویول" و "داوید ویا" که در ورزشگاه حضور داشتند، قهرمانی اسپانیا را به خانوادهاش تقدیم کرد.
سرمربی اسپانیا گفت: ایتالیاییها تلاش بسیار بزرگی از خود نشان دادند. گل نخست ما به تیم آنها صدمه زد. گل دوم به پیروزی ما قطعیت بخشید. من آن کاری که فکر میکردم بهترین است را انجام دادم و نه هیچ چیز دیگر. من کاری بیشتر از این نکردم.
دل بوسکه افزود: من این پیروزی را به فوتبال اسپانیا و به ویژه خانوادهام تقدیم میکنم. این قهرمانی مربوط به همه است. من پویول و ویا را دیدم و به آنها گفتم بیایند در جشن شرکت کنند. آنها بخشی از این تیم هستند. این دو بازیکن خیلی برای تیم ما تاثیرگذار بودهاند.
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