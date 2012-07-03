مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به "لایحه تعیین نرخ حق توقف پارکینگهای عمومی و عوارض پارک حاشیه ای و نحوه وصول آن در شهر تهران " گفت: در این لایحه نیم ساعت اول پارک حاشیه ای رایگان دیده نشده که این خلاف قانون است و بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی باید از خودروها تا نیم ساعت اول هیچ گونه وجهی دریافت نشود.

وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی در این رابطه به دولت ارسال شده که درحال بررسی است. در قانون تنها تکلیف شهرداری در پارکهای حاشیه ای نحوه مدیریت و آموزش نیروهای پارکبان است وهیچ اختیاری برای دریافت هزینه بابت پارک حاشیه ای در نیم ساعت اول و افزایش آن بعد از ساعت 21 ندارد.

شیفعی با اشاره به تدوین لایحه اصلاح قوانین مربط به پارک حاشیه ای گفت: درجلسه شورای عالی ترافیک به این موضوعات پرداخته شده اما تا زمانی که قانون اصلاح نشود این حرکتها غیر قانونی است و دستگاههای نظارتی باید با آن برخورد کنند.

شفیعی در پاسخ به برخی گلایه ها که اختصاص سهم شهرداری از جرایم راهنمایی ورانندگی را منوط به ساخت پارکینگ برای ساختمان استانداری کرده بودند، گفت: توزیع اعتبارات جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداریها در اختیار استانداریهاست و استانداریها سهم ونحوه توزیع را مشخص می کنند. اما دراین میان نکته قابل توجه درآمدهایی است که شهرداری از منابع مختلف برای توسعه پارکینگ سازی برای خود پیش بینی کرده است که متاسفانه پیشرفت در این بخش بسیار جزیی است. مدیریت شهری از درآمدهای تخلفات ساختمانی، فروش آرم طرح ترافیک و پارک حاشیه ای برای خود منابع درامدی جهت پارکینگ سازی ایجاد کرده اما در این بخش هزینه ای نشده است.

وی ادامه داد: وقتی ما محدویت پارک ایجاد می کنیم باید پارکینگهای عمومی را توسعه دهیم و باید قبل از بروزمحدویتها ظرفیت سازی شود تا برای شهروندان مشکلی ایجاد نشود.

دبیر شورای عالی ترافیک توضیح داد: شهرداری تمامی فضاهای ساختمان استانداری را به مالکیت خود درآورده است اما مراجعین استانداری جایی برای پارک خودروهایشان ندارند. بنابراین هزینه کردن سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی برای پارکینگ استانداری حل مشکل شهروندان محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به آخرین مصوبات شورای عالی ترافیک گفت: در آخرین جلسه شورای عالی ترافیک طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهرهای اراک و یزد به تصویب رسید.





