حزب الله لبنان امروز تظاهرات گسترده اي در بيروت برگزار خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، اين اقدام به دنبال توافق روز گذشته روساي جمهوري سوريه و لبنان صورت مي گيرد. آنها برسر استقرار نيروهاي سوري در داخل لبنان وراهكار خروج ار بحران فعلي توافق كردند در حاليكه جامعه بين المللي خواستار عقب نشيني كامل سوريه از لبنان است .

اين اقدام حرب الله به منظور تحت فشار قرار دادن احزاب مخالف لبنان براي رد بخش دوم قطعنامه 1559 سازمان ملل مي باشد . در اين قطعنامه سازمان ملل خواستارعقب نشيني نيروهاي سوري و خلع سلاح گروههاي مسلح است .



حزب الله تاكيد كرده است كه اين تظاهرات مسالمت آميز بر وحدت ملي تاكيد خواهد داشت . اما اين راهپيمايي به خاطر نگراني در اين باره كه گروههاي كوچكتر طرفدار سوريه ممكن است به اختلافات قومي دامن بزنند صورت مي گيرد .

در سه هفته اخير لبنان شاهد تظاهرات خياباني دانشجويان و احزاب مخالف بود . در اين تظاهرات آنان سوريه و حكومت طرفدار سوريه اين كشور را متهم به قتل رفيق حريري كردند .

در عين حال رسانه هاي غربي گزارش دادند : دولت هاي سوريه و لبنان مي گويند نيروهاي سوريه در لبنان عقب نشيني از نواحي نزديك به مرز را تا پايان مارس، پيش از آن كه دو دولت در باره يك جدول زماني براي خروج كامل نيروها تصميم بگيرند، تكميل خواهند كرد. بشار اسد رئيس جمهوري سوريه و اميل لحود ، همتاي لبناني او، جزئيات عقب نشيني نيروها را روز دوشنبه در بيانيه مشتركي در دمشق اعلام كردند. مقامات مي گويند جابجائي سربازان بي درنگ آغاز مي شود.

در واشنگتن، سفير سوريه گفت نيروهاي سوريه در كمتر از دو تا سه ماه، كاملأ از لبنان خارج خواهند شد.

همچنين اين منابع خبري تاكيد كردند در لبنان رهبران گروههاي مخالف به مبارزه خود براي وادار ساختن سوريه به خروج از كشور ادامه مي دهند. با اين حال جنبش حزب الله، كه ازجايگاه ونفوذ موثري دراين كشوربرخودار است با خروج فوري نيروها سوري مخالفت كرده و خواسته است در اعتراض به اين اقدام تظاهرات مردمد در بيروت برپا شود.