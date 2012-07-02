عنصر مناجات در اشعار آیینی کم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدزمانی در خصوص جایگاه مناجات در شعر آیینی با بیان این مطالب افزود: ما شعر آیینی را نباید منحصر به رثای اهل بیت (ع) کنیم. اینها بخشی از شعر آیینی کشور هستند و بخش دیگر آن مربوط به توحیدی‌ها و مناجات نامه‌هاست که در دیوان شاعران گذشته به وفور دیده می‌شود.

این شاعر آیینی اظهار کرد: در ادبیات فارسی گذشته هر شاعری در ابتدای دیوانش چند بیتی را درباره توحید می‌سرود و چند بیتی را با خدا مناجات می‌کرد، اما متاسفانه در عصر حاضر این عنصر کم شده است و سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع شاعران کشور همین موضوع است که این سنت حسنه از بین نرود و شعرا از مضامین دعا و مناجات غفلت نکنند و با بهره‌گیری از ادعیه‌ای چون زیارت جامعه کبیره و دعای ابوحمزه و ... بتوانند مضامین تازه‌ای را خلق و روح بندگی و مناجات را در جامعه زنده نگه دارند.

محمدزمانی در کنار حبیب چایچیان (حسان)، سیدحمید برقعی، منصور ارضی و غلامرضا سازگار

دیدار شاعران آئینی با رهبر انقلاب (1390)

محمدزمانی با تاکید بر این که برای ارتقاء جایگاه اخلاقیات در نوحه‌ها زیرساخت‌هایی لازم است، ادامه داد: برای ارتقاء جایگاه اخلاقیات در نوحه‌ها باید ابتدا، اطلاعات شاعران را درباره مضامین اخلاقی افزایش دهیم، یعنی اطلاعات قرآنی و حدیثی شاعران را گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که شاعر، متخلق باشد و هنرش با اخلاق همراه شود، این دو ویژگی در هنرش تاثیر می‌گذارد و هنرش می‌تواند موجب نجات جامعه بشود، اما اگر خود فرد متخلق نباشد هم نمی‌تواند جامعه را از این روست که حضرت آیت الله خامنه‌ای به شاعران سفارش می‌کنند که فضا و محیط زندگی خودشان را پر از عرفان و اخلاق کنند تا هنرشان در یک بستر معطر شکل بگیرد.