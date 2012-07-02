  1. فرهنگ و ادب
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۶

عنصر مناجات در اشعار آیینی کم شده است

عنصر مناجات در اشعار آیینی کم شده است

حجت الاسلام جواد محمدزمانی گفت: در گذشته، هر شاعری در ابتدای دیوانش چند بیتی را درباره توحید می‌سرود و با خدا مناجات می‌کرد، اما متاسفانه در عصر حاضر مناجات در شعرها کم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدزمانی در خصوص جایگاه مناجات در شعر آیینی با بیان این مطالب افزود: ما شعر آیینی را نباید منحصر به رثای اهل بیت (ع) کنیم. اینها بخشی از شعر آیینی کشور هستند و بخش دیگر آن مربوط به توحیدی‌ها و مناجات نامه‌هاست که در دیوان شاعران گذشته به وفور دیده می‌شود.

این شاعر آیینی اظهار کرد: در ادبیات فارسی گذشته هر شاعری در ابتدای دیوانش چند بیتی را درباره توحید می‌سرود و چند بیتی را با خدا مناجات می‌کرد، اما متاسفانه در عصر حاضر این عنصر کم شده است و سخنان رهبر فرزانه انقلاب در جمع شاعران کشور همین موضوع است که این سنت حسنه از بین نرود و شعرا از مضامین دعا و مناجات غفلت نکنند و با بهره‌گیری از ادعیه‌ای چون زیارت جامعه کبیره و دعای ابوحمزه و ... بتوانند مضامین تازه‌ای را خلق و روح بندگی و مناجات را در جامعه زنده نگه دارند.

محمدزمانی در کنار حبیب چایچیان (حسان)، سیدحمید برقعی، منصور ارضی و غلامرضا سازگار
دیدار شاعران آئینی با رهبر انقلاب (1390)

محمدزمانی با تاکید بر این که برای ارتقاء جایگاه اخلاقیات در نوحه‌ها زیرساخت‌هایی لازم است، ادامه داد: برای ارتقاء جایگاه اخلاقیات در نوحه‌ها باید ابتدا، اطلاعات شاعران را درباره مضامین اخلاقی افزایش دهیم، یعنی اطلاعات قرآنی و حدیثی شاعران را گسترش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که شاعر، متخلق باشد و هنرش با اخلاق همراه شود، این دو ویژگی در هنرش تاثیر می‌گذارد و هنرش می‌تواند موجب نجات جامعه بشود، اما اگر خود فرد متخلق نباشد هم نمی‌تواند جامعه را از این روست که حضرت آیت الله خامنه‌ای به شاعران سفارش می‌کنند که فضا و محیط زندگی خودشان را پر از عرفان و اخلاق کنند تا هنرشان در یک بستر معطر شکل بگیرد.

کد مطلب 1640104

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