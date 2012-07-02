  1. بین الملل
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۲

ادامه نامه نگاری به مصر؛

"شیمون پرز" همکاری جدی مرسی با تل آویو را خواستار شد

"شیمون پرز" همکاری جدی مرسی با تل آویو را خواستار شد

رئیس رژیم صهیونیستی در نامه ای به رئیس جمهور جدید مصر همکاری جدی وی با تل آویو برای پایبندی به صلح را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، شیمون پرز در نامه ای به محمد مرسی انتخاب وی را به عنوان رئیس جمهور جدید مصر تبریک گفت.

وی در این نامه از مرسی خواسته است برای حفظ صلح و امنیت و ثبات در منطقه با تل آویو همکاری جدی داشته باشد به ویژه اینکه مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مردمی در مصر است لذا این امر ایجاب می کند وی بیش از هر رئیس جمهور دیگری نسبت به صلح پایبند باشد.

گفتنی است پیش از پرز نیز "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اقدامی مشابه با ارسال نامه ای به مرسی از وی خواسته بود نسبت به معاهده کمپ دیوید پایبند باشد.

کد مطلب 1640107

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