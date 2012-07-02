مراقبتهای پیش از بارداری حداقل سه ماه قبل از حاملگی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید فرامرزی در نشست کمیته کاهش مرگ مادران باردار افزود: کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت با همکاری پزشکان و ماماها، خدمات مراقبت های پیش از بارداری را ارائه می دهند.

وی بیان داشت: گرفتن شرح حال بیمار و تاریخچه خانوادگی، اجتماعی، طبی و مامایی وی برای آگاهی از سابقه بیماری ها، مصرف دارو، حساسیت دارویی یا غذایی، سابقه بارداریهای قبلی و عوامل خطرآفرین محیطی و استرس زا از جمله خدمات ارائه شده در مراقبت های پیش از بارداری است.

فرامرزی افزود: این مراقبتها تا یک سال اعتبار دارد و اگر خانمی در این مدت باردار نشد، مجددا باید برای دریافت مراقبت ها اقدام کند.

این کارشناس بهداشت پرستاری و مامایی مرکز بهداشت اظهار داشت: انجام معاینات بالینی از نظر بررسی سلامت فعلی فرد، کنترل فشار خون، انجام آزمایشات تشخیصی خون و ادرار، برای سلامت مادر، شناسایی کم خونی و عفونت ادراری، بررسی وضعیت ایمن سازی و انجام واکسیناسیون از خدماتی است که در برنامه مراقبت های پیش از بارداری گنجانده شده است.