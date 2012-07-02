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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

فرامرزی عنوان کرد:

مراقبتهای پیش از بارداری حداقل سه ماه قبل از حاملگی ضروری است

مراقبتهای پیش از بارداری حداقل سه ماه قبل از حاملگی ضروری است

یاسوج – خبرگزاری مهر: کارشناس پرستاری و مامایی مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد گفت: زنانی که تصمیم به بارداری دارند باید حداقل سه ماه قبل از حاملگی تحت پوشش خدمات مراقبتهای پیش از بارداری قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید فرامرزی در نشست کمیته کاهش مرگ مادران باردار افزود: کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، پایگاه ها و خانه های بهداشت با همکاری پزشکان و ماماها، خدمات مراقبت های پیش از بارداری را ارائه می دهند.

وی بیان داشت: گرفتن شرح حال بیمار و تاریخچه خانوادگی، اجتماعی، طبی و مامایی وی برای آگاهی از سابقه بیماری ها، مصرف دارو، حساسیت دارویی یا غذایی، سابقه بارداریهای قبلی و عوامل خطرآفرین محیطی و استرس زا از جمله خدمات ارائه شده در مراقبت های پیش از بارداری است.

فرامرزی افزود: این مراقبتها تا یک سال اعتبار دارد و اگر خانمی در این مدت باردار نشد، مجددا باید برای دریافت مراقبت ها اقدام کند.

این کارشناس بهداشت پرستاری و مامایی مرکز بهداشت اظهار داشت: انجام معاینات بالینی از نظر بررسی سلامت فعلی فرد، کنترل فشار خون، انجام آزمایشات تشخیصی خون و ادرار، برای سلامت مادر، شناسایی کم خونی و عفونت ادراری، بررسی وضعیت ایمن سازی و انجام واکسیناسیون از خدماتی است که در برنامه مراقبت های پیش از بارداری گنجانده شده است.

کد مطلب 1640109

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