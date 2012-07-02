  1. ورزش
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۹:۵۰

مسابقات فوتبال یورو 2012/

فابرگاس و پیکه قهرمانی یورو را به "میکی روکه" تقدیم کردند

فابرگاس و پیکه قهرمانی یورو را به "میکی روکه" تقدیم کردند

"سسک فابرگاس" و "جرارد پیکه" قهرمانی یورو 2012 را به "میکی روکه" که به تازگی درگذشته، تقدیم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال اسپانیا یکشنبه شب با نتیجه 4 بر صفر از سد ایتالیا گذشت و به عنوان قهرمانی رقابت‌های یورو 2012 رسید.

"میکه روکه"، بازیکن پیشین تیم فوتبال لیورپول هفته گذشته بر اثر سرطان در 23 سالگی درگذشت. "آنتونیو پوئرتا"، مدافع سویا در سال 2007 درگذشت و "دنی خارکه" هم در سال 2010 فوت شد. فابرگاس مشتاق بود که در ساعت شادمانی خود، این مردان را نیز به یاد آورد.

فابرگاس اظهار داشت: من پیراهنی دارم که نام کسانی که ما را ترک کرده‌اند بر روی آن نقش بسته اما آنها همیشه با ما خواهند بود. ما برای زندگی ارزش قائلیم به ویژه در حال حاضر. این قهرمانی برای همه خانواده‌هاست. امیدوارم که آنها تا آنجایی که ممکن بوده از این شرایط لذت برده باشند.

"جرارد پیکه" هم بازیکنی بود که روکه را از یاد نبرده بود. وی گفت: ما می‌خواهیم این قهرمانی را به خانواده میکی روکه تقدیم کنیم. میکی! ما با تو هستیم.

کد مطلب 1640119

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