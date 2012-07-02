نخستین جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان تاکستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید یکشنبه شب با حضور محمود لالوها مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین و مسئولان شهرستان تاکستان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

معاون فرماندار تاکستان در این جلسه گفت: نهضت مطالعه مفید با هدف عضویت 35 درصدی جمعیت ایرانی در کتابخانه های عمومی و توجه به مطالعه غیردرسی و مفید در روند آموزش رسمی کشور راه اندازی شده است.

غلام طاهرخانی با اشاره به اینکه نهضت مطالعه مفید در شهرستان تاکستان راه اندازی شده است افزود: امیدواریم بتوانیم در راستای توسعه و گسترش فرهنگ مطالعه مفید در جامعه گام های موثری برداریم.

وی اظهارداشت: با وجود اینکه در سال های گذشته اقدامات خوبی در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی برداشته شده و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، هنوز مطالعه مفید در کشور از سطح مطلوبی برخوردار نیست که لازم است این مهم در راس برنامه های مسئولان مربوطه قرار گیرد.

طاهرخانی تصریح کرد: به طور قطع مطالعه مفید از اهمیت بسیاری برخوردار است که در این راستا فرمانداری تاکستان همکاری و حمایت خود را از اجرای برنامه های فرهنگی کتابخانه ها اعلام می دارد.

معاون فرماندار تاکستان در پایان خواستار محاسبه دقیق سهم نیم درصد درآمد شهرداری تاکستان برای واریز به حساب انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان شد.

طاهرخانی از برنامه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تجهیز کتابخانه های عمومی این شهرستان تقدیر کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تاکستان نیز در این جلسه از برگزاری نمایشگاه کتاب در ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: در این نمایشگاه طرح تعویض قرآن ها و مفاتیح آسیب دیده مردم را با قرآن ها و مفاتیح های سالم داریم.

منصور رحمانی بیان کرد: با توجه به اینکه خرید کتاب برای تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر امکان پذیر نیست، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همه ساله تعداد مشخصی کتاب های اهدایی را بین مردم و ادارات توزیع می کند.

وی گفت: با توجه نزدیکی حوزه فعالیت و خدمات رسانی ادارات ارشاد اسلامی و کتابخانه های عمومی، آماده پشتیبانی از برنامه های فرهنگی کتابخانه ها هستیم تا ضمن جلوگیری از موازی کاری زمینه گسترش فرهنگ مطالعه مفید در جامعه فراهم شود.