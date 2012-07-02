جزیره ای خشکیده بر روی آب/ فاضلاب به 5 متری سطح شهر کرمان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرمان به دلیل عدم توسعه شبکه فاضلاب شهری هم اکنون با چالشی پیش رو است که کارشناسان از آن به عنوان مهمترین تهدید شهر کرمان یاد می کنند، سطح فاضلاب شهری در کرمان هر لحظه در حال افزایش است و در صورت ادامه این روند به زودی مشکلات جدی در این شهر نمایان خواهد شد این درحالی است که این شهر به دلیل خشکسالی با کمبود آب نیز رو برو است.

مسئله آبهای سطحی کرمان طی دهه اخیر به صورت جدی مطرح شده است مشکل از آنجا آغاز می شود که پوسته زیرین شهر کرمان به صورت کاسه ای سنگی شکل است و آب ناشی از فاضلاب شهری در این کلانشهر 800 هزار نفری راهی برای خروج از این پوسته سنگی ندارد در نتیجه آب به تدریج در حال بالا آمدن در نقاط مختلف شهر کرمان است این درحالی است که در هر ثانیه بیش از دو متر مکعب آب فاضلاب شهری بر حجم آب موجود در زیر شهر کرمان افزوده می شود.

نم زدگی مسجد جامع شهر کرمان

خطری بالقوه فراموش شده است/ آب ساختمانهای شهر را تهدید می کند

هر چند این مهم در دو سال گذشته بسیار مورد توجه مسئولان قرار گرفته بود اما اخیرا کمتر توجهی به این مهم می شود و این درحالی است که تمامی آب انبارهای تاریخی واقع در بافت قدیم شهر کرمان مملو از آب فاضلاب شده اند، بنای تاریخی همچون حمام باغ له له در حال نابودی است و آب تا چندین متری سطح حمام بالا آمده و از همه مهمتر مسجد جامع کرمان که بلندترین برج ساعت ایران را داراست و از اهمیت مذهبی و تاریخی خاصی برخوردار است دچار نم زدگی چشمگیری شده است و اینها تنها گوشه ای از خسارات ناشی از افزایش سطح آب در شهر کرمان است.

برای کنترل سطح آب در برخی مناطق شهر کرمان با استفاده از حفر چاه و نصب موتور پمپ آب به درون کانالهایی پمپاژ می شود و همین مسئله توانسته است تا حدودی جلوی صدمات بیشتر به سازه ها را بگیرد.

گفته می شود در صورت خاموش شدن پمپهای آب در مسجد جامع برخی نقاط این مسجد در طول یک روز دچار آبگرفتگی خواهد شد.

در کار نگرانیهایی که پدیده افزایش سطح آب زیرزمینی در شهر کرمان ایجاد کرده است این آبها به سازه های ساختمانها نیز صدمات جبران ناپذیری را وارد کرد و این امر می تواند در دارز مدت خسارات بیشتری را نیز به جای بگذارد.

آب انبار تاریخی در شهر کرمان

بیشتر این خسارات در بافت قدیم شهر کرمان روی داده است زیرا این منطقه شهری که مرکز تجاری شهر نیز محسوب می شود در گودترین مکان شهر از لحاظ جغرافیایی قرار گرفته است و در برخی مناطق سطح آب در این منطقه به چند متری سطح رسیده است.

برخی از گودی های شهر به دلیل جاری شدن آب به نی زار تبدیل و تعدادی از پروژه های عمرانی شهر کرمان به دلیل محدودیتهای ناشی از وجود آب در چند متری زمین با چالش مواجه شده اند.

بناهای تاریخی در معرض خطر جدی قرار دارند

اما نکته دیگر اینکه در شهر تاریخی کرمان 80 درصد از ابنیه تاریخی در بافت فرسوده قرار دارد و به شدت از وجود این آبها متاثر هستند.

وجود این بناهای تاریخی در منطقه بحرانی موجب نم زدگی شدید این آثار تاریخی و منحصر به فرد شده است که شدت این نم زدگی را به سادگی می توان در مجموعه بزرگ بازار گنجعلیخان مشاهده کرد همچنین دیوارهای شبستانهای مسجد جامع به شدت دچار نم زدگی هستند و در صورت ادامه این روند مسجد جامع کرمان با خطر ریزش در برخی قسمتهای بنا مواجه خواهد شد این روند درحالی ادامه دارد که زیر زمین برخی بناهای تجاری شهر کرمان از جمله ساختمانی موسوم به نساجی مملو از آب است و برخی بناهای دیگر مانند برج بانک مسکن برای رهایی از این آبها به پمپاژ آب روی آورده اند.

در این میان از ترک خوردگی واحدهای تجاری و مسکونی به دلیل وجود این آبها نباید به سادگی گذشت.

تکمیل فاضلاب شهری تنها راه رهایی از بحران

آنچه که مسلم است تنها راه رهایی از روند فعلی در شهر کرمان تسریع در روند احداث شبکه فاضلاب شهری کرمان محسوب می شود.

تخریب آثار تاریخی در مجموعه گنجعلیخان

اما به دلیل تزریق اعتبار قطره چکانی به این طرح و زمان بر بودن احداث، شبکه فاضلاب کرمان تا کنون شاهد پیشرفت چشمگیری نبوده است هر چند که بعد از فشارهای رسانه ای و پیگیری مسئولان استان کرمان در نهایت تخصیص اعتبار ملی به این پروژه افزایش یافت و روند به نسبت سریعتری در مقایسه با سالهای قبل پیدا کرد اما همچنان روند پیشرفت شبکه فاضلاب شهری کرمان جوابگوی حل مشکل آبهای زیر سطحی نیست.

نکته قابل توجه اینکه افزایش سطح آب در برخی مناطق شهر نیز موجب شده است کار احداث شبکه فاضلاب چند متر پائین تر از سطح آبها انجام شود که هزینه هنگفتی را نیز سبب شده است که به عنوان نمونه می توان از اجرای شبکه فاضلاب در بلوار جهاد اشاره کرد.

اما طبق بررسیهای صورت گرفته در صورت ادامه روند کند احداث شبکه فاضلاب در کرمان سالها زمان لازم است تا شبکه فاضلاب کرمان به بافت تاریخی که بحرانی ترین نقطه شهر است برسد و این درحالی است که افزوده شدت دو متر مکعب آب از چاههای جذبی شهر به دریاچه ای که زیر شهر کرمان قرار گرفته است همچنان ادامه خواهد یافت.

هم اکنون نزدیک به 20 درصد شبکه فاضلاب شهر کرمان احداث شده و بخشهایی نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است اما آنچه که مسلم است اینکه برای حل مشکل شهر کرمان باید احداث فاضلاب شهری با سرعت بیشتری انجام شود.

آبهای زیر سطحی عاملی برای رانش زمین

در این راستا افزایش اعتبار احداث شبکه فاضلاب بسیار ضروری است که در سالهای اخیر این مهم تاحدودی مورد توجه قرار گرفته است اما از سوی دیگر بکار گیری پیمانکاران بیشتر و افزایش کارگاهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت حمام تاریخی باغ له له پس از آب گرفتگی

نکته قابل توجه اینکه آبهای زیر سطحی شهر کرمان مشکلاتی نیز در بخش ساختار زمین ایجاد کرده است که خود به عنوان یکی از مشکلات موجود بر سر راه کارشناسان قرار گرفته است.

افزایش سطح آب در شهر زلزله خیزی چون کرمان سبب شده است لایه های زیرین شهر از استحکام کمتری برخوردار باشند و این روند می تواند در صورت بروز زمین لرزه مشکلاتی را ایجاد کند که می توان به رانش زمین و تشدید شدت زمین لرزه احتمالی اشاره کرد.

اما با توجه به اینکه تخلیه ناگهانی این آبها نیز می تواند برخی مناطق شهر را در معرض رانش قرار دهد باید هر چه سریعتر جلوی بحرانی تر شدن این وضعیت در شهر کرمان گرفته شود و مهمترین اصل در این راستا تکمیل فوری شبکه فاضلاب شهری کرمان است.