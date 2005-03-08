حضور برخي مديران ناكارآمد، خدمت رساني به صاحبان اصلي انقلاب را با مشكل مواجه نموده است // يكي از مشكلات كشور حضور مديران ناكارآمد و جاه طلب است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شهردار تهران كه به مناسبت بزرگداشت 60 شهيد منطقه حصار علي آباد شهر همدان به اين شهر سفر كرده بود، در اين مراسم با اشاره به نقش تاثيرگذار بسيجيان در هشت سال دفاع مقدس گفت : انصافا يك جوان با سن و سال كم، ليكن با روحيه بسيجي و فرمانبرداري از امام و تعهد خويش، شايستگي اش را براي هدايت و فرماندهي يك لشگر آن هم در مقابل پيچيده ترين تجهيزات دشمن به اثبات رسانيد و امروز ما بيش از پيش در مي يابيم كه شهيدان آن عرصه چه حق بزرگي بر گردن اين كشور و بويژه مسوولان دارند.

دكتر احمدي نژاد با انتقاد شديد از برخي داعيه داران مسووليت در كشور گفت: متاسفانه شاهد هستيم كه اين آقايان براي ورود به يك مجموعه كليدي و مهم كشور اقدام به هزينه هاي سنگين آن هم از محل بيت المال مي نمايند و اين در شرايطي است كه يك خانواده محروم در جاي جاي اين كشور نياز مبرم و حياتي به حداقل مبلغي پول دارد و به اين هم راضي است.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به رهبريت قاطع و كم نظير امام (ره) در سالهاي جنگ، گفت: در جاي جاي جهان نام جمهوري اسلامي ايران با نام و ياد حضرت امام گره خورده است.