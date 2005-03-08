  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۲۶

دكتر احمدي نژاد در مراسم بزرگداشت 60 شهيد منطقه حصار علي آباد همدان:

حضور برخي مديران ناكارآمد، خدمت رساني به صاحبان اصلي انقلاب را با مشكل مواجه نموده است // يكي از مشكلات كشور حضور مديران ناكارآمد و جاه طلب است

حضور برخي مديران ناكارآمد، خدمت رساني به صاحبان اصلي انقلاب را با مشكل مواجه نموده است // يكي از مشكلات كشور حضور مديران ناكارآمد و جاه طلب است

دكتر احمدي نژاد گفت: بيشترين مشكلات كشور در مقطع كنوني به دليل حضور برخي از مديران ناكارآمد و غيرارزشي و جاه طلب است و از همين منظر است كه خدمت رساني به صاحبان انقلاب كه همين مردم هميشه در صحنه و پايبند به آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي مي باشند را با چالش و مشكلات زياد مواجه نموده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شهردار تهران كه به مناسبت بزرگداشت 60 شهيد منطقه حصار علي آباد شهر همدان به اين شهر سفر كرده بود، در اين مراسم  با اشاره به نقش تاثيرگذار بسيجيان در هشت سال دفاع مقدس گفت : انصافا يك جوان با سن و سال كم، ليكن با روحيه بسيجي و فرمانبرداري از امام و تعهد خويش، شايستگي اش را براي هدايت و فرماندهي يك لشگر آن هم در مقابل پيچيده ترين تجهيزات دشمن به اثبات رسانيد و امروز ما بيش از پيش در مي يابيم كه شهيدان آن عرصه چه حق بزرگي بر گردن اين كشور و بويژه مسوولان دارند.

دكتر احمدي نژاد با انتقاد شديد از برخي داعيه داران مسووليت در كشور گفت: متاسفانه شاهد هستيم كه اين آقايان براي ورود به يك مجموعه كليدي و مهم كشور اقدام به هزينه هاي سنگين آن هم از محل بيت المال مي نمايند و اين در شرايطي است كه يك خانواده محروم در جاي جاي اين كشور نياز مبرم و حياتي به حداقل مبلغي پول دارد و به اين هم راضي است.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به رهبريت قاطع و كم نظير امام (ره) در سالهاي جنگ، گفت: در جاي جاي جهان نام جمهوري اسلامي ايران با نام و ياد حضرت امام گره خورده است.

کد مطلب 164013

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها