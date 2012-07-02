بزرگترین طرح فرهنگی خراسان جنوبی در انتظار تامین اعتبار

مدیر اجرایی پروژه مصلی بیرجند در گفتگو با مهر اظهارداشت: مصلای بیرجند به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگی خراسان جنوبی در مساحت 10 هزار و 500 متر مربع در حال احداث است.

غلامحسین اسماعیلی پیشرفت فیزیکی این طرح را 25 تا 30 درصد اعلام کرد و افزود: ساخت مصلای بیرجند شامل گنبد خانه، شبستان مردانه و زنانه، صحن روباز، رواقها، دفتر امام جمعه، کفشداری مردانه و زنانه، انتظامات، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، انبار دفتر وجوهات، ستاد برگزاری اعیاد و جشنها و اتاق رایانه بوده که تاکنون عملیات سفت کاری آن انجام شده است.

وی بخشهای دیگر مصلای المهدی را شامل حوزه علمیه خواهران و برادران، دارالقرآن، مجموعه فرهنگی، مهمانسرای اقامتی، قسمت اداری و پارک کودک بر شمرد و ادامه داد: قسمتهای سالن ورزشی، پارکینگ، تاسیسات، بازار، فضاهای نمایشگاهی، فضای سبز، نگهبانی و وضوخانه نیز در آن گنجانده شده که از این بخشها در مجموع مسجد، وضوخانه،نگهبانی و دیوار کشی اطراف مصلا اجرا شده است.

هزینه کرد 3.9 میلیارد تومان اعتبار تاکنون

مدیر اجرایی پروژه مصلای بزرگ المهدی بیرجند مجموع کمکهای دریافتی را 3.9 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این مبلغ 20 میلیارد ریال کمک استانداری، هفت میلیارد ریال از سوی اداره کل اوقاف، پنج میلیارد ریال کمکهای شهرداری و دستگاههای دولتی و خرید متری معنوی جانماز بوده است.

وی بیان کرد:همچنین مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال آن واریزی کمکهای مردمی و پنج میلیارد و 700 میلیون ریال آن از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان به ساخت پروژه اختصاص یافته که تاکنون جذب و هزینه شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه این پروژه از مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان خراسان جنوبی است، تصریح کرد: بیش از 150 میلیارد ریال دیگرنیز جهت احداث بزرگترین پروژه فرهنگی استان نیاز است.

وی خرید متری معنوی جانماز را جزو طرحهای زودبازده معرفی کرد و افزود: در این زمینه 130 میلیون تومان از محل خرید متری معنوی جانماز از سوی مردم کمک شده که تاحدودی جوابگوی نیازهای آنی بوده است.

زمان اتمام مشخص نیست

مدیر اجرایی پروژه مصلالی بیرجند با اشاره به اینکه برای تکمیل این پروژه باید فرهنگ سازی شود تا مردم و مسئولان بتوانند کمکهای بیشتری را برای ساخت مصلا اختصاص دهند، تاکید کرد: ضرورت تسریع در راه اندازی آن تزریق هر چه سریع تر اعتبار از سوی مسئولان و کمک های مردمی است.

اسماعیلی درباره زمان اتمام این پروژه گفت: پروژه های مذهبی عملیات اجرایی به نسبت طولانی دارد و نمی توان در مورد زمان اتمام این پروژه با توجه به اعتبار مورد نیاز آن، تاریخ مشخصی اعلام کرد.

مصلای بزرگ المهدی بیرجند بزرگترین طرح فرهنگی استان است که بدلیل افزایش روز افزون جمعیت، نبود فضاهای مناسب جهت برپایی مراسم های مختلف و بدلیل آنکه شهرستان بیرجند قطب فرهنگی شرق کشور نامیده شده ضرورت تسریع در راه اندازی این مجموعه فرهنگی و قرآنی بیش از پیش احساس می شود.

همچنین بدلیل آنکه عمده مشکل آن نبود اعتبار لازم برای احداث این مرکز است باید مسئولان مربوطه به این امر توجه ویژه ای داشته تا با مرتفع نمودن این مشکل هرچه زودتر شاهد بهره برداری از این مجموعه فرهنگی باشیم.