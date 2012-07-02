ریزش خزه های آبشار تمام خزه ای جهان/ خسارت میلیاردی سیل

به گزارش خبرنگار مهر، آبشار کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علی‌آبادکتول در دامنه رشته کوه البرز در دل جنگل قرار دارد و بزرگترین آبشارتمام خزه ای جهان است، آب این آبشار زلال و شفاف بوده و زمزمه حرکت آب در فضای آرام و سکوت جنگل آرامشی خاص به انسان می‌بخشد.



اما سیل به یکی از مناطق بکر گردشگری گلستان آسیب زده است، این منطقه با داشتن امکاناتی برای جلب توریست از نقاط مهم تفرجی استان گلستان محسوب می شد.



سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آبادکتول گفت: جاری شدن سیل سبب شد تا نصف خزه های آبشار لخت شود و بریزد و بیشتر این تخریب خزه ها دردامنه آبشار است.

یاسر قندهاری با اشاره به بازدید مسئولان شهرستان و استان از این آبشار گفت: برآورد هزینه خسارتها صورت گرفته و مبلغی حدود هفت تا هشت میلیارد ریال مجموع خسارتهای وارده به این آبشار است.

وی اظهار داشت: مقرر شد جلسه ای به اتفاق مسئولان استان برگزار شود که هزینه های مورد نظر برآورد و دستگاهها برای جبران خسارت وارد میدان شوند.

وی عنوان کرد: پس از تخصص اعتبار لازم کار مرمت و بازسازی راه دسترسی به آبشار انجام می شود.

تخریب پل دوم مسیر آبشار

قندهاری بیان داشت: راه دسترسی آبشار تا پل دوم آبشار که بصورت آهنی بوده بصورت پراکنده و چند نقطه تخریب شده است.

سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول گفت: پیمایش مسیر آبشار تا آبشار بسیار سخت شده و این امر در ورود گردشگران برای بازدید به آبشار تاثیر گذاشته است.

وی عنوان کرد: پل دوم دسترسی به آبشار 100 درصد تخریب شده و از بین رفته است و به اتفاق شهرداری چند تابلو در ورودی مسیر آبشار نصب شده تا از ورود گردشگران خودداری شود

وی به مسافران و گردشگران توصیه کرد به دلیل مسائل ایمنی و تخریب مسیر از رفتن به آبشار خوداری کنند تا آنکه عملیات مرمت و بازسازی انجام شود.

فرماندار علی آبادکتول گفت: در سیل اخیر بخش هایی از شهرستان دچار آسیب شد و 70 خانوار در سطح شهر و چند روستا نیز آسیب دیدند.

علی اکبر کی پور گفت: سیل اخیر سبب شد تا مجموعه کارها و فعالیتهایی که در طول یک دهه انجام شده بود و فضاسازیهایی که صورت گرفته بود بخش عمده ای دچار آسیب شد.

وی اظهار داشت: لازم است دوباره برای ایجاد فضای مناسب در آبشار کبودوال برنامه ریزی شود و در این زمینه جلسه مدیریت بحران شهرستان با حضور مدیرکل میراث فرهنگی برگزار شد.

وی عنوان کرد: کارشناسان شهرستان نیز اکنون در حال برآورد خسارت هستند و انشاء الله با جذب اعتبارات از سوی ستاد حوادث و گردشگری بتوانیم فضای آبشار کبودوال را به حالت قبلی و بهتر از آن درآوریم.

فرماندار علی آبادکتول گفت: در حال حاضر در حال ارزیابی میزان خسارتها هستیم.

به گزارش مهر، آبشارهای زیبا و طبیعی کبودوال مجموعه زیبا در دل جنگل‌های منطقه است که نظیر آن را در کمتر نقاط ایران می‌توان یافت و این همه زیبایی بهترین هدیه زمین به عاشقان طبیعت است.

وجود آبشارهای طبیعی، زیبا و رویایی، گلستان را به استان آبشاران در کشور و منطقه مبدل کرده بطوریکه نظیر آن در کمتر گوشه ای از جهان می توان دید.

آبشارها سهم بسزایی در جذب گردشگر و مسافر دارند و هر ساله طبیعت دوستان زیادی برای بهره مندی از جاذبه ها به گلستان سر می کنند.



گلستان با داشتن آبشار کبودوال، بزرگترین آبشار تمام خزه ای جهان را بنام خود ثبت کرده است، آبشاری که در تمام فصل پذیرای گردشگری است و در ایام نوروز بیش از 50 هزار گردشگر از این آبشار بازدید کردند.

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علیرضا نوری کجوریان