بازگشت غلامرضا محمدی به عرصه مربیگری

به گزارش خبرنگار مهر؛ غلامرضا محمدی کشتی‌گیر سابق لرستانی که 4 مدال نقره و برنز جهان را در کارنامه خود دارد به عنوان سرمربی تیم ملی توانست نتایج خوبی کسب کند، اما پس از حضور رسول خادم رفتن را بر ماندن ترجیح داد.

بنا بر این گزارش در کنار محمدی، محمدرضا نوایی و ابراهیم مهربان دو قهرمان اسبق کشتی ایران و آسیا تمرین کشتی‌گیران تهرانی را در سالن جهانبخت توفیق زیر نظر دارند.

غلامرضا محمدی که بعد از المپیک 2008 پکن بطور رسمی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان شد در موفقیت تیم ایران در رقابت‌های جهانی، بازیهای آسیایی و... نقش بسزایی داشت و بعد از کسب عنوان نایب قهرمانی جهان در 2011 استانبول از این مسئولیت کناره گیری کرد.