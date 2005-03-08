متقاضيان سفر زيارتي عمره از شنبه به دفاتر زيارتي مراجعه كنند

به گزارش خبرگزاري مهرو به نقل از روابط عمومي سازمان حج و زيارت، در اين اطلاعيه آمده است كه دفاتر حج و زيارت استان ها روز شنبه در اطلاعيه هايي كه توسط جرايد محلي منتشر مي شود اسامي كارگزار عمره استان را اعلام مي كنند و متقاضيان مي توانند با عنايت به زمان سفر و گروه تيمي، كارگزار مورد نظر خود را انتخاب كنند.

همچنين در برخي از استان ها به علت حجم زياد زاير ممكن است انتشار اسامي كارگزاران در دو مرحله صورت گيرد كه متقاضيان بايد به اين مورد توجه كنند.

بر اساس اين گزارش، هزينه هاي اعلام شده بر اساس قيمت ارز كنوني تعيين شده و ممكن است افزايش احتمالي قيمت ارز در هزينه هاي اعلام شده نوساناتي را ايجاد كند.

دراطلاعيه سازمان حج و زيارت، زمان اعزام نخستين گروه عمره كارگزار در صورت صدور به موقع رواديد 14 فروردين ماه تعيين شده است.