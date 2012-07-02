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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

اجرای برنامه های کودکانه در مراسم روز جوانان رامیان

اجرای برنامه های کودکانه در مراسم روز جوانان رامیان

رامیان - خبرگزاری مهر: مراسم تجلیل از جوانان رامیانی با اجرای برنامه های شاد ویِژه کودکان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه شامگاه یکشنبه در باشگاه فرهنگیان شهر رامیان با اجرای برنامه هایی توسط گروه " خاله ستاره" و مجری گری " نیما و امیر" برگزار شد.

اجرای نمایش ها و شعرهای کودکانه از جمله برنامه های فرهنگی مراسم تجلیل از هفته جوان رامیان بوده است.

حجت الاسلام محمد طاهری امام جمعه رامیان در این مراسم گفت: ماه شعبان ماه امام زمان (عج ) است و اکثر یاران این امام همام را جوانان ایثارگر تشکیل می دهند.

وی با گرامیداشت روز جوان گفت: امیدواریم جوانان ما با تاسی از حضرت علی اکبر( ع) زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر باشند.

وی عنوان کرد: جوانان ما در میدانهای مختلف علمی، ورزشی و .. خوب درخشیدند و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1640141

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