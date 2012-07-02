اجرای برنامه های کودکانه در مراسم روز جوانان رامیان

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه شامگاه یکشنبه در باشگاه فرهنگیان شهر رامیان با اجرای برنامه هایی توسط گروه " خاله ستاره" و مجری گری " نیما و امیر" برگزار شد.

اجرای نمایش ها و شعرهای کودکانه از جمله برنامه های فرهنگی مراسم تجلیل از هفته جوان رامیان بوده است.

حجت الاسلام محمد طاهری امام جمعه رامیان در این مراسم گفت: ماه شعبان ماه امام زمان (عج ) است و اکثر یاران این امام همام را جوانان ایثارگر تشکیل می دهند.

وی با گرامیداشت روز جوان گفت: امیدواریم جوانان ما با تاسی از حضرت علی اکبر( ع) زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر باشند.

وی عنوان کرد: جوانان ما در میدانهای مختلف علمی، ورزشی و .. خوب درخشیدند و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

رامیان در شرق گلستان واقع شده است.