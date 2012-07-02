افشاگری عضو تیم ملی تیروکمان علیه فدراسیون/ پشت پرده چه خبر است!

به گزارش خبرنگار مهر ، در آستانه رقابت های المپیک باز هم اتفاقات بسیار عجیبی در ورزش کشورمان رخ داد و این بار فدراسیون تیروکمان در متن قرار گرفت. عصر دیروز بود که مسئولان فدراسیون تیروکمان با انتشار متنی مبنی بر درخواست های عجیب دو ملی پوش المپیکی این رشته فضای تیروکمان را ملتهب تر از قبل کرد. محمد علی شجاعی در گفتگو با مهر واکنش نشان داد و گفت که زهرا دهقان و میلاد وزیری درخواست های نامعقولی داشته اند و با گلایه از آن ها تاکید کرد که متاسفم چنینن افرادی را ملی پوش خطاب می کنیم.

در همین راستا میلاد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر دست به افشاگری و شفاف سازی موضوع زد که در ادامه می آید:

خواستند آبروی 12 ساله من را ببرند

واقعا برای فدراسیون متأسفم من و دهقان صادقانه به فدراسیون رفتیم و آن چیزی که در دلمان بود را بیان کردیم. طبق گفته خود شجاعی که اعلام کرده بود هر کاری برای موفقیت شما در المپیک خواهم کرد ، به فدراسیون رفتیم و صادقانه با او صحبت کردیم. هدف ما کمک به تیم ملی بود اما متاسفم که آن ها ناجوانمردانه جلو آمدند و با صحبت های کذب در رسانه ها خواستند آبروی 12 ساله ورزشی ام را از بین ببرند. طی این مدت تمام افرادی که تیر انداخته اند من را می شناسند و با شخصیتم آشنایی دارند و می دانند که وزیری چه جور آدمی است اما این ها خواستند که آبروی من را ببرند.

اردوی ترکیه، سفر سیاحتی بود تا اردوی تدارکاتی

پیش از مسابقات آمریکا اردویی را در ترکیه برگزار کردیم که در خصوص آن حرف های بسیار زیادی دارم اما ترجیح می دهم در حال حاضر صحبتی از آن به میان نیاورم اما در همین حد بدانید که به نظرم اردوی ترکیه اردویی نبود که بخواهد به ما کمکی کند و بیشتر شبیه یک سفر توریستی بود تا اردوی تدارکاتی!! فدراسیون ما را به ترکیه فرستاد تا بگوید که ملی پوشان را به اردوی تدارکاتی اعزام کردیم. جالب اینکه در آنجا نه محیط ، محیط تمرینی بود و نه ورزشکار حرفه ای در آن محل حضور داشت. حرف های زیادی در این راستا دارم که در صورت لزوم آنها را بیان می کنم.

مربی تیم ملی بلد نبود کمان را تنظیم کند

در اردوی ترکیه قطعه ای از کمان حامد فوری که قرار بود به رقابت های آامریکا اعزام شود ، شکسته شد. وی یک هفته به همین دلیل در اردوی ترکیه تیری نزد. پس از یک هفته کمان او را تعمیر کردند. در ایران هم به دلیل اینکه مربیان تیم ملی بلد نبودند کمان وی را تنظیم کنند ، یک هفته تیر نزد. یک ورزشکار 14 روز مانده به آغاز رقابت های جهانی که حکم کسب سهمیه هم دارد ، حتی یک تیر هم ننداخته است. مریم محمودی هم که قرار بود در رقابت های کسب سهمیه شرکت کند ، یک روز کامل را به دلیل اینکه مربیان تیم ملی بلد نبود "ناکینگ پوینت بستن" را انجام بدهند، از دست داد. این کاری است که ابتدایی ترین ورزشکاران تیروکمان هم آن را بلد هستند اما کمک مربی تیم ملی یک روز کامل نتوانست آن را تنظیم کند. محمودی با همین شرایط در مسابقات آمریکا شرکت کرد.

چرا کسی رقابت های آمریکا را آنالیز نکرد؟

وزیر در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: تهدیدهایی که از سوی فدراسیون در خصوص مصاحبه کردن صورت گرفته بود و نبود امکانات و همچنین اتفاقاتی از این قبیل هم بماند. با وجود تمام این شرایط در رقابت های آمریکا شرکت کردیم . نمی دانم چرا رقابت های آمریکا را آنالیز نکردند؟ چرا در گذشته که کوچکترین اتفاقی رخ می داد، صدای همه در می آمد اما چرا در چنین شرایطی کسی صحبت نمی کند.؟ اگر به نتایج مراحل مقدماتی مسابقات نگاه کنید خواهید دید در انتخابی مرحله اول ، رکورد تمام ملی پوشان بسیار پایین است اما در مرحله انتخابی دوم اختلاف امتیاز کماندارن ایران با رکورد قبلی خودشان به 15 امتیاز می رسد.

سلیم اف حرفهایی پشت سر می زد که به ضررم تمام شد

در مرحله اول انتخابی رقابت های آمریکا رکورد 325 را زدم و نفر سیزدهم شدم اما در مرحله دوم 341 زدم و نفر اول در آن مرحله شدم. چه اتفاقی رخ می دهد؟ چرا از مربیان در این راستا بازخواست نمی شود؟ در مرحله اول "سلیم اف" به عنوان سرمربی و "کردی" به عنوان کمک مربی و "واعظی" هم نمی دانم به چه عنوانی پشت سر ورزشکاران ایستاده بودند و حرف می زدند. در زمان تیر زدنم ، "سلیم اف" حرف هایی را پشت سرم می زد و کارهایی را انجام می داد که واقعا به ضررم تمام شد و من رکورد اولم را خراب کردم. این اتفاق برای تمام بچه های تیم ملی رخ داده است.

مربیان تیم ملی تمرکزمان را در زمان تیر زدن برهم زدند

صحبت های "سلیم اف" غیر فنی و غیر حرفه ای بود . وقتی یک ورزشکار در خط قرار می گیرد تا تیر بزند دیگر مربی نباید شروع به صحبت کردن بکند و باید اجازه دهد ورزشکار تمرکزش را حفظ کند. مربی باید حواسش جمع باشد که اگر ایراد کوچکی در استیل ورزشکار وجود داشت ، پس از خارج شدن او از خط به ورزشکار گوش زد کند. نه اینکه هنگامی که ورزشکار در خط قرار می گیرد ، بگوید ، تمرکز کن و روحیه ات را حفظ کن را بزند. این حرف ها حرفه ای نیست. مسابقات مختلف را نگاه کنید ، کدام مربی پشت خط می ایستد و مدام صحبت می کند. تیروکمان مانند فوتبال نیست. با چنین کارهایی تمرکز همه را بر هم زدند. در این راستا با شجاعی صحبت کردیم و او هم پذیرفت و به سلیم اف گفت کاری با بچه ها نداشته باشد.

بهترین مربی جهان هم نمی تواند در این شرایط کمکی به من کند

در مرحله انتخابی دوم که هیچ کس کاری با ما نداشت، دیدید که چقدر رکورد ملی پوشان ارتقاء پیدا کرد و من در این مرحله اول شدم. در رقابت بین 8 نفر نهایی، فشار به حدی بالا است که یک نفر باید تیر زدن ورزشکار را مدیریت کند. در این مرحله ورزشکار 3 تیر بیشتر ندارد و اگر آن ها را اشتباه کنید مسابقه برایش تمام می شود. کوچکترین اشتباه صورت گرفته از سوی من را مربی باید سریعا گوشزد کن تا آن را رفع کنم. این هم ایراد "سلیم اف" نیست چرا اگر اگر بهترین مربی دنیا هم در این شرایط کنارم باشد نمی تواند کمکی به من بکند چرا که از استیل و نحوه قرار گرفتن من مطلع نیست. تیروکمان رشته ای است که تیکه به تیکه و عضله به عضله مربی برای ورزشکار می سازد. دقیقا مانند یک پازل می ماند. "سلیم اف" هم از پازل بدنی ام اطلاعی ندارد که بخواهد کمکی به من کند. به همین دلیل تاکید داشتم که مربیان کره ای در کنارم باشند. در مراحل حذفی هم وقتی که در حال رقابت با ورزشکار انگلیسی بودم می توانستم خیلی بهتر با او مبارزه کنم و خیلی راحت بین 4 نفر برتر قرار بگیریم اما نشد.

نمی دانم برای کمک آمده اند یا زدن!

به غیر از این موضوعات، حرف های زیادی به ما زدند و فشار بالایی به ملی پوشان وارد کردند. وقتی واعظی به عنوان رییس کمیته تیم های ملی و به عنوان سرپرست تیم که کار مربیگری هم می کرد به بچه ها می گوید، شما ها لیاقت پوشیدن لباس تیم ملی را ندارد ، آیا این آدم می خواهد به تیم ملی کمک کند یا در حال ضربه زدن به آن است؟ ما به او حمله ور نشدیم. این حرف ها چیست که آقایان می زنند. این ها دارند ایرادات و اشتباهاتشان را با این کارها توجیه می کنند. به هیچ وجه در آمریکا درگیری رخ نداد اما تاکید می کنم که به همین دلیل با واعظی بحث لفظی داشتیم.

وزیر ادامه داد: او حقی ندارد که به من بگوید لیاقت دارم یا ندارم. نمی دانم با این کارها کمک می کند یا ضربه می زند؟ یا "سلیم اف" یک ساعت پیش از آغاز رقابت تیمی می گوید زمانی که به ایران برگردیم تمام تیم ملی را عوض می کنم. یا نمی دانم اگر فلان کماندار را آورده بودم بهتر از شماها بود. آیا این حرف یک ساعت مانده به آغاز رقابت های کسب سهیمه در روحیه ورزشکار اثر مثبت می گذارد؟ نمی دانم باری کمک کردن آمده اند یا برای زدن تیم ملی؟

مگر پشت پرده چه خبر است که اجازه نمی دهند حرف هایم پخش شود؟

عضو تیم ملی ایران در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر تصریح کرد: این ها 30 درصد حرف هایم بود. وقتی وارد تهران شدیم ، 2 رسانه تصویری با ما مصاحبه کردند. سوالم اینجا است چرا مصاحبه های ما از تلوزیون پخش نشد؟ چرا میلاد وزیری این همه مصاحبه نوشتاری کرد ، یا ناقص آن ها را نوشتند یا اصلا ننوشتند؟ این ها از کجا نشات می گیرد؟ چه کسی به رسانه ها می گوید که چنین کارهایی را انجام ندهد؟ خودتان هم می دانید که از سوی فدراسیون تحت فشار قرار می گیرد. خبرنگاری به من زنگ زد و گفت که به من تاکید کرده اند که ننویس یا به من گفته اند تصویرتان را پخش نکنم. این ها یعنی چی؟ مگر پشت پرده چه خبر است که نمی گذارندحرف هایم پخش شود.

می خواهند وزیری و دهقان را خراب کنند

مگر می شود من به "سلیم اف" بی احترامی کنم. من در زمان او تیروکمان را آغاز کردم. اگر یک درصد هم از وی فرا گرفته باشم ، مدیونش هستم و وظیفه دارم به این مربی احترام بگذارم. ضمنا شرایط خانوادگی ام اجازه نمی دهد به او بی احترامی کنم. از او چیز هایی یاد گرفته ام اما از این مربی ایراداتی هم گرفته ام. کار وی اشتباه است اما هیچ موقع بی احترامی به سرمربی تیم ملی نکردم. این ها حرف هایی است که می خواهند با زدن آن ، وزیری و دهقان را زیر سوال ببرم.

شجاعی برای خودش دشمن فرضی درست کرده است

شجاعی برای خودش دشمن فرضی درست کرده است. به خودش هم در آمریکا این موضوع را گفتم. نمی دانم با چنین کاری هایی می خواهند شخصیت چه افرادی را زیر سوال ببرند. نمی دانم شاید چون خودش می خواهد رییس فدراسیون شود و می خواهد سایرین را زیر سوال ببرد. بنظرم کار درستی انجام نمی دهد. او اگر مدرکی دارند ، رو کنند اما اگر مدرکی ندارند و روی هوا چنین صحبتی می کنند کار درستی انجام نمی دهند و در حال زیر سوال بردن شخصیت افراد هستند.

صفایی به فدراسیون سر و سامان داد

وزیر در ادامه خاطرنشان کرد: با کسی تعارف ندارم صفایی 8 سال در این ورزش زحمت کشیده است. زمانی که صفایی وارد این فدراسیون شد ، تیروکمان 5 تیرانداز بیشتر نداشت و در آشغال ورزشگاه آزادی تمرین می کردیم. او فدراسیون را از آن حالت به این حالت در آورد و سر سامان داد. گرچه وی از فدراسیون رفته است اما آن قدر بی چشم و رو نیست که بیایم و بگویم صفایی کاری نکرده است. زمان صفایی هم ایراداتی به خیلی از عقاید وی داشتم اما باز هم دلیل نمی شود بگوییم او کاری نکرده است. نتیجه که ما در آمریکا کسب کردیم ،به دلیل زحمات 8 ساله صفایی و مریبان کره ای بود. نتایج آمریکا ربطی به فدراسیون کنونی ندارد اگر این فدراسیون هم 4 سال دیگر خوب کار کند از آن هم تشکر می کنم. زمانی که شجاعی به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شد به صفایی زنگ زدم و گفتم که آیا اجازه می دهید ما در اردوهای تیم ملی شرکت کنیم؟ او هم گفت این چه حرفی است که می زیند شما به دلیل مملکت باید بروید نه به خاطر من.

عضو تیم ملی تیروکمان در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: می خواهم در پایان بگویم که در جلسه با شجاعی وی به ما گفت اگر در المپیک نتیجه نگیریم نه وزارت ورزش و نه کمیته ملی من را باز خواست نمی کند. وقتی در تلویزیون گریه کردم و همه مسخره ام کردند ، برای امروز بود چون می توانستیم در آمریکا سهمیه تیمی بگیرم. ضمنا صحبت های ما با شجاعی درخصوص مربیان کره ای بود نه مربیان داخلی و این سرپرست فدراسیون بود که به ما گفت نامه ای کتبی بنویسد و چند نفر را به عنوان مربی داخلی در صورت عدم بازگشت مربیان کره ای معرفی کنید.

وزیر که امروز دوشنبه از سوی فدراسیون کنار گذاشته شد ادامه داد: شجاعی فقط به فکر منافع شخصی خود و غرض ورزی است. اگر امروز من را خط نمی زد ، پس از المپیک 2012 لندن از تیم ملی خط می زد.ما چون مقابل حرف های ناحق و تحمیلی او ایستادیم و اعتراض کردیم ، شجاعی عقده ی آن کارها را سرمان در آورد.

وزیر خاطرنشان کرد: رکوردهای آمریکا و 6 ماه اخیر را نگاه کنید و اختلاف بین من و سایرین را مشاهده کنید. این آدم منافع ملی و مملکت اصلا برایش اهمیت ندارد و مهم نیست. فکر می کند با این کار به وزیری ضربه زده است اما باید بگویم که من ضربه ای نخوردم. شما به مردم و ملت ضربه زدید. وقتی شجاعی می گوید که اگر هر نتیجه ای بگیرم نه کمیته ملی المپیک و نه وزارت ورزش مرا بازخواست نمی کند ، واقعا برای این وزارت و کمیته متاسفم که مدیرش به خود اجازه چنین صحبتی را به خود می دهد.