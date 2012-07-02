نعمت الله توان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد علت تاخیر در اعلام اسامی جدید شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین که در کنگره روز جمعه نهم تیرماه انتخاب شده اند، اظهارداشت: بر طبق اساسنامه "جام" نتایج انتخابات در کنگره بعد از 72 ساعت در صورت عدم اعتراض اعضا اعلام می شود، بنابراین 5 بعد ظهر امروز 72 ساعت به پایان می رسد و نتایج اعلام خواهد شد.

قائم مقام واحد تشکیلات و امور استان های جامعه اسلامی مهندسین افزود: در این 72 ساعت اعضایی که به نحوه انتخابات شکایت داشته باشند می توانند اعتراض خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود، اما تا کنون هیچ شکایتی از انتخابات اخیر نداشته ایم.

وی همچنین با اشاره به ابطال شدن انتخابات مجمع استان تهران و در واکنش به خبر برخی از رسانه ها مبنی بر دعوای دو طیف پاستور و طیف طرفداران دبیرکل در جامعه اسلامی مهندسین، تصریح کرد: در برخی از رسانه ها ابطال انتخابات مجمع استان تهران را به علت رقابت بین دو طیف پاستور و طرفداران دبیرکل اعلام کردند، که این موضوع را به شدت تکذیب می کنیم.

توان با بیان اینکه انتخابات مجمع استان ها هر دوسال یکبار برگزار می شود، گفت: این انتخابات نیز همانند انتخابات کنگره در دو سال یکبار در تمام دفاتر جام در سراسر کشوربرگزار می شود.

رئیس شاخه جوانان جامعه اسلامی مهندسین توضیح داد: انتخابات مجمع استانها سه ماه قبل از کنگره به طور جداگانه در هر استان برگزار می شود و این اعضا در کنگره سراسری شورای مرکزی را انتخاب می کنند و در نهایت دبیرکل انتخاب می شود.

قائم مقام واحد تشکیلات و امور استان های جامعه اسلامی مهندسین افزود: انتخابات مجمع استان تهران ابتدا در 20 دیماه بود، اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا این انتخابات برگزار نشد و به بعد از برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی به 19 اردیبهشت موکول شد.

وی ادامه داد: این انتخابات در 19 اردیبهشت برگزار شد اما به دلیل اینکه طبق اساسنامه باید سه ماه قبل از کنگره این انتخابات برگزار شود و طبعا به دلیل اینکه جام باید در برابر وزارت کشور پاسخگو می بود، لذا آن انتخابات ابطال شد که در آینده ای نزدیک انتخابات مجمع تهران را برگزار کنیم.

توان همچنین در مورد عضویت نیروهای جدید در این تشکل سیاسی خاطرنشان کرد: این امری طبیعی است که در یک تشکل سیاسی با قدمت بیست و اندی سال باید نیروهای جدیدی عضو آن شوند، اما این به معنی تغییر در ساختار جامعه اسلامی مهندسین نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از رسانه ها در مورد انتخابات مجمع عمومی استان تهران جامعه اسلامی مهندسین آورده اند که : "در جریان انتخابات شورای مرکزی استان تهران جامعه اسلامی مهندسین، نیروهای جدید (طیف نزدیک به دولت) این حزب تمامی تلاش خود را برای پیروزی در انتخابات به کار بستند. بطوریکه دور دوم این انتخابات که در 19 اردیبهشت برگزار شد، با کشمکش های جریان درونی جام همراه بود، چرا که در این مرحله پس از پیروزی اکثریت طیف کهنه کار جامعه اسلامی مهندسین، نیروهای جدید این حزب به نتایج انتخابات اعتراض کردند. "