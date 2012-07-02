ارسال 12 مقاله خارجی به همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی"

به گزارش خبرنگار مهر، حامد نظرنیا صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" با اشاره به روند برگزاری این رویداد علمی و فرهنگی اظهار داشت: در مهلت ارسال مقالات بیش از 340 مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" در استان لرستان ارسال شده است.

نظرنیا با اشاره به به راهیابی 100 مقاله به مرحله دوم داوری همایش تصریح کرد: در نهایت و پس از بررسی های انجام شده تعداد 30 مقاله برتر از مجموع مقالات رسیده به دبیرخانه انتخاب که امروز همایش ارائه خواهند شد.

نظرنیا با اشاره به ارسال 12 مقاله خارجی و غیرایرانی به دبیرخانه این همایش، یادآور شد: مقالات برتر در طول برگزاری همایش در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می شوند.

وی همچنین از انتشار کتاب مقالات این همایش خبر داد و بیان داشت: کتاب مقالات همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" در تیراژ یک هزار جلد منتشر شده است.

نظرنیا در ادامه سخنان خود به روند فعالیت مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: این مجمع در طول چهار سال فعالیت خود منشا فعالیت ها و برنامه های موثری بوده است.

وی به عضویت هشت جوان و هفت "جوان یاور" در این مجمع اشاره کرد و بیان داشت: این مجمع مشورتی همزمان با هفته جوان در تیرماه سال 88 فعالیت خود را در استان آغاز کرد.

وی با تشریح برنامه های برگزار شده در این مدت افزود: همایش علمی "جوانان، ولایت و معنویت" با حضور آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری در خرم آباد یکی از این برنامه ها بود که در سال 89 برگزار شد.

نظرنیا به برگزاری جشنواره تجلیل از جوانان موفق و برگزیده لرستانی اشاره کرد و گفت: در این همایش که در روز یکم خردادماه سال 90 با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم برگزار شد 313 جوان برتر لرستانی مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی برگزاری همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" را سومین کار بزرگ این مجمع عنوان کرد و بیان داشت: این همایش در راستای تبیین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر معرفی "جوان ایرانی پرورش یافته در دامان انقلاب اسلامی به جهانیان" در دستور کار قرار گرفت.

دبیر همایش بین المللی "الگوی اسلامی جوان ایرانی" یادآور شد: این همایش در سطح بین المللی و در چهار بخش مبانی، رویکردها، چالشها و راهکارها، با محورها و موضوعاتی از جمله "جوان، جهاد، ایثار و شهادت"، "جوان، ولایت، بصیرت و بیداری اسلامی"، "جوان، نشاط، امید و آرمان خواهی"، "جوان، اشتغال، ازدواج و تربیت دینی"، "جوان، عدالت، پیشرفت، جامعه اسلامی" و "جوان، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم" در حال برگزاری است.

نظرنیا با تقدیر از حمایت های نماینده ولی فقیه در لرستان در راستای شکل گیری مجمع مشورتی جوانان ابراز امیدواری کرد که روند فعالیتهای موثر این مجمع استمرار داشته باشد.